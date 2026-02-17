Αυστραλία: Πρώην αστέρας του ράγκμπι λιγκ δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του

Ο πρώην αστέρας του ράγκμπι λιγκ, Ματ Ουτάι, βρίσκεται σε «κρίσιμη κατάσταση» αφού δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι ο 44χρονος Νεοζηλανδός δέχτηκε «μια σφαίρα στο κάτω μέρος του ποδιού του, μια στον ώμο του και μια στο άνω μέρος του θώρακα του» κατά την διάρκεια στοχευμένης επίθεσης από δράστες που τον πυροβόλησαν από διερχόμενο αυτοκίνητο στην περιοχή Greenacre, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, σύμφωνα με το BBC.

Ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Ρόντνι Χάρτ τόνισε ότι ο 44χρονος βρίσκεται σε «σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση» αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. «Πρόκειται για μια αυθάδη ενέδρα. Το αν το θύμα ήταν ο στόχος ή κάποιος που γνώριζε ή είχε σχέσεις ή συγγένεια μαζί του, θα ερευνηθεί».

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από ένα λευκό SUV, το οποίο αργότερα βρέθηκε καμένο σε ένα κοντινό πάρκο.

Ο Ουτάι πέρασε επτά χρόνια της καριέρας του στους Canterbury Bulldogs. Το 2011 εντάχθηκε στους Wests Tigers και παρέμεινε στην ομάδα για δύο χρόνια, πριν αποσυρθεί από το άθλημα το 2013.

Ο Ουτάι εκπροσώπησε τόσο τη Νέα Ζηλανδία όσο και τη Σαμόα σε διεθνές επίπεδο στο ράγκμπι λιγκ.