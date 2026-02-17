Κακοκαιρία: Οδηγός εγκλωβίστηκε στο ρέμα Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη - Δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, αστυνομικοί αλλά και διερχόμενοι οδηγοί, για να βοηθήσουν τον οδηγό
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν να πλήττουν την δυτική Ελλάδα, με το νέο «κύμα» της κακοκαιρίας να χτύπησε και την Αλεξανδρούπολη, όπου ένας οδηγός εγκλωβίστηκε στο ρέμα Μαΐστρου, προσπαθώντας να περάσει από την υπερχειλισμένη ιρλανδική διάβαση κοντά στον Άγιο Παΐσιο.
Σύμφωνα με το e-evros.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης και στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, αστυνομικοί αλλά και διερχόμενοι οδηγοί, για να βοηθήσουν τον οδηγό.
Δείτε βίντεο:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα στην Αμοργό
17:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
«Ποιος οδηγεί απόψε;» – Κοινωνικό σποτ από τον δήμο Αλίμου
17:22 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Χέιζ-Ντέιβις: «Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό AKTOR»
17:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΔ κατά ΣΥΡΙΖΑ για fake news στα στοιχεία του πληθωρισμού
16:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο πληθυσμός της Γερμανίας θα έχει μειωθεί 5% μέχρι το 2050
12:48 ∙ ME TO N & ME TO Σ