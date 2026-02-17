Κακοκαιρία: Οδηγός εγκλωβίστηκε στο ρέμα Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη - Δείτε βίντεο

Ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν να πλήττουν την δυτική Ελλάδα, με το νέο «κύμα» της κακοκαιρίας να χτύπησε και την Αλεξανδρούπολη, όπου ένας οδηγός εγκλωβίστηκε στο ρέμα Μαΐστρου, προσπαθώντας να περάσει από την υπερχειλισμένη ιρλανδική διάβαση κοντά στον Άγιο Παΐσιο.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης και στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, αστυνομικοί αλλά και διερχόμενοι οδηγοί, για να βοηθήσουν τον οδηγό.

Δείτε βίντεο: