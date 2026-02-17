Πάλμερστον ο γάτος: Πέθανε ο πρώην «Αρχικυνηγός Ποντικών» του υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας

Ο Πάλμερστον, ο ασπρόμαυρος γάτος που από τους δρόμους του Λονδίνου έφτασε να τριγυρνά στις αίθουσες του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, πέθανε στις Βερμούδες, όπως ανακοινώθηκε τη Δεύτερα.

Ο πρώην «Αρχικυνηγός Ποντικών» του υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας «αποσύρθηκε» το 2020, αλλά επέστρεψε στο φως της δημοσιότητας το 2025, όταν ακολούθησε τον νέο κυβερνήτη των Βερμούδων Άντριου Μόρντοκ στο υπερπόντιο έδαφος, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Instagram.

Όπως ανέφερε στο «X» ο λογαριασμός του Πάλμερστον, ο «εξαιρετικός γατο-διπλωμάτης» απεβίωσε ειρηνικά στις 12 Φεβρουαρίου.

Γνωστός ως «Πάλμι», ο γάτος ήταν «ειδικό μέλος της ομάδας του κυβερνητικού Μεγάρου στις Βερμούδες και πολύ αγαπητό μέλος της οικογένειας», αναφέρεται στην ανάρτηση. «Ήταν ένας υπέροχος και ήρεμος σύντροφος και θα μας λείψει πολύ».

Palmerston, Diplocat extraordinaire, passed away peacefully on 12 February. “Palmy” was a special member of the Government House team in Bermuda, and a much loved family member. He was a wonderful companion, with a gentle nature, and will be sorely missed. pic.twitter.com/W0V6fRniFj — Palmerston (@DiploMog) February 13, 2026

Ποιος ήταν ο Πάλμερστον ο γάτος

Ο Πάλμερστον διασώθηκε από την υπηρεσία διάσωσης ζώων Battersea Dogs and Cats Home και εντάχθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών το 2016, κατά τη διάρκεια μιας ταραχώδους περιόδου στην βρετανική πολιτική, λίγους μήνες πριν το Ηνωμένο Βασίλειο ψηφίσει την αποχώρηση του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ονομάστηκε Πάλμερστον προς τιμήν του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών και πρωθυπουργού του 19ου αιώνα, Υποκόμη Πάλμερστον, και γρήγορα απέκτησε μεγάλο αριθμό θαυμαστών, αφού συγκέντρωσε πάνω από 100.000 ακόλουθους στο διαδίκτυο, οι οποίοι παρακολουθούσαν στενά τις περιπέτειές του στο Γουεστμίνστερ.

Ο Πάλμερστον είχε μια φιλική «αντιπαλότητα» με τον πιο διάσημο γάτο της Βρετανίας, τον Λάρι της Ντάουνινγκ Στριτ, ο οποίος μόλις γιόρτασε τα 15 χρόνια στην θέση του. «Αντίο, παλιόφιλε x», έγραψε ο Λάρι στο «X».

Farewell old friend x — Larry the Cat (@Number10cat) February 13, 2026

Μεταξύ των πολλών συνεισφορών του Πάλμερστον στη δημόσια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν και η καταπολέμηση των παρασίτων. Λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Πάλμερστον έπιασε το πρώτο του ποντίκι, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο «X» από τον πρώην υφυπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Σάιμον ΜακΝτόναλντ.

The 2nd biggest news story @foreignoffice is that @DiploMog has caught his 1st mouse! Btw, congratulations @LCFC pic.twitter.com/6auZH8QTSS — Simon McDonald (@SimonMcDonaldUK) May 3, 2016

Ο γάτος, με λίγη βοήθεια, κατάφερε επίσης να συγκεντρώσει περισσότερες από 3.000 βρετανικές λίρες για την υπηρεσία Battersea Dogs and Cats Home, από όπου και διασώθηκε.

Ο Πάλμερστον αποσύρθηκε το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού για να «περάσει περισσότερο χρόνο χαλαρώνοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας», σύμφωνα με μια επιστολή που «είχε γράψει» τότε ο γάτος.

«Θα μου λείψει να ακούω τα βήματα κάποιου και να τρέχω για να δω ποιος είναι», έγραψε ο Πάλμερστον, προσθέτοντας ότι η αποχώρησή του θα ήταν «μεγάλη απώλεια», αλλά ήρθε η ώρα να «απολαύσει λίγο χρόνο για τον εαυτό του».

Διαβάστε επίσης