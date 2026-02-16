O γάτος Λάρι «απόλυτος άρχων» 15 χρόνια στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Larry, έξω από σπίτι του στην οδό Downing 10 στο Λονδίνο

Μπορεί το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ να μην έχει το τελευταίο διάστημα μακροχρόνιους ενοίκους, αλλά υπάρχει ένας που μέχρι στιγμής έχει «ξεπροβοδίσει» έξι Βρετανούς πρωθυπουργούς σε 15 χρόνια.

Ο Λάρι, ο πιο διάσημος γάτος στη Βρετανία, έφτασε στην Ντάουνινγκ Στριτ τον Φεβρουάριο του 2011 και αρχικά προοριζόταν ως κατοικίδιο για τα παιδιά του Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός εκείνη την εποχή, και της συζύγου του Σαμάνθα.

Ως επικεφαλής ποντικοκυνηγός, έχει ως αποστολή τον έλεγχο του πληθυσμού των τρωκτικών γύρω από το Νο 10 – μια επίσημη θέση που κατέχει μια γάτα από τη δεκαετία του 1920.

Ο Λάρι, ο οποίος είναι τώρα 19 ετών, έχει υπηρετήσει υπό τους Τερέζα Μέι, Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας, Ρίσι Σουνάκ και Σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο τιγρέ γάτος κατέκτησε τις καρδιές των Βρετανών λόγω των συχνών εμφανίσεών του έξω από την εξώπορτα του πρωθυπουργού στο κέντρο του Λονδίνου.

Η θητεία του ως «αρχικυνηγού» επιβεβαιώθηκε όταν κέρδισε τον Πίτερ Γ', ο οποίος έζησε στην Ντάουνινγκ Στριτ από το 1947 έως το 1964.

Ο Λάρι είχε δύσκολες σχέσεις με άλλες κυβερνητικές γάτες - συμπεριλαμβανομένης μιας μακροχρόνιας τετραετούς διαμάχης με τον πρώην εχθρό του, τον επικεφαλής του Φόρεϊν Όφις Μάουζερ Πάλμερστον, ο οποίος αποσύρθηκε από τη θέση του το 2019.

Η αστυνομία χρειάστηκε επίσης να διαλύσει έναν καυγά μεταξύ του Λάρι και της γάτας του τότε καγκελαρίου Τζορτζ Όσμπορν, Φρέγια.

Χωρίς να ντρέπεται με τη στάση του απέναντι στους πολιτικούς, το διάσημο αιλουροειδές ήταν ψυχρό και αδιάφορο στη βραχύβια πρωθυπουργό Λιζ Τρας, ενώ η πρώην ηγέτης τον σύστηνε στη Δανή ομόλογό της Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η φήμη του οδήγησε επίσης έναν από τους υπουργούς του Κιρ Στάρμερ να περιγράψει το διάσημο αιλουροειδές ως «μικρό σ***».

Τώρα πάνω από 90 σε σχετικά ανθρώπινα χρόνια, ο Λάρι πιστεύεται ότι έκανε την πρώτη του δολοφονία στη δουλειά σε ηλικία τεσσάρων ετών τον Απρίλιο του 2011, έχοντας ονομαστεί «Lazy Larry» για την έλλειψη αλιευμάτων στο παρελθόν.

Αγαπημένος στις κάμερες του Τύπου, εθεάθη να ορμάει σε ένα περιστέρι ενώ τα μέσα ενημέρωσης περίμεναν ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις μετά το Brexit με την ΕΕ. Υπήρξαν εριστικές σχέσεις και με άλλα εξημερωμένα ζώα.

Ο βρετανός γάτος Λάρι, επικεφαλής ποντικοκυνηγός του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου, περιμένει την άφιξη του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντουλάχ Β' μπιν αλ-Χουσεΐν στο 10 Downing Street στο Λονδίνο, Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024 Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Σύμφωνα με τη σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, ο Λάρι είχε «έντονες ανταλλαγές» με το κουτάβι Λαμπραντόρ της οικογένεια, αλλά κατάφερνε πάντα να «βγαίνει στην κορυφή».