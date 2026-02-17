Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…

Αυτό το αφεντικό που για αυτά που έκανε ή για αυτά που δεν έκανε, σκοτώθηκαν οι 5 γυναίκες… Πέντε γυναίκες. Πέντε οικογένειες που κλαίνε.

Νίκος Συρίγος

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πληγή στην Ελλάδα από τον ραγιαδισμό. Είναι αυτός που ρίζωσε στο DNA μας, από τα τόσα χρόνια που μας είχαν σκλαβωμένους οι Τούρκοι. Είναι αυτός που θεριεύει κάθε φορά που νιώθεις ότι ο… αφέντης σου απειλείται.

Είναι αυτός που μας έχει φέρει ως εδώ και θα μας πάει και πιο κάτω. Διαβάζω και βλέπω από το πρωί κάποιους από τους εργαζόμενους της «Βιολάντα», που πήγαν να συμπαρασταθούν στον ιδιοκτήτη της εταιρίας στα δικαστήρια. Πήγαν να του συμπαρασταθούν…

Γιατί; Για το ότι πριν από λίγο καιρό στο εργοστάσιο του σκοτώθηκαν πέντε γυναίκες από έκρηξη; Για το ότι υπάρχουν ένα κάρο καταγγελίες για τους αγωγούς του υγραερίου που δεν έγιναν ποτέ;

Για το ότι πλέον έχουν ανοίξει τα στόματα και φαίνεται ότι ο εργασιακός παράδεισος ήταν μια διαγραφόμενη κόλαση;

Για όλα αυτά και άλλα που δεν έχουν βγει ακόμη στη φορά; Ή απλά γιατί είναι το αφεντικό;

Αυτό το αφεντικό που για αυτά που έκανε ή για αυτά που δεν έκανε σκοτώθηκαν οι 5 γυναίκες… Πέντε γυναίκες. Πέντε οικογένειες που κλαίνε.

Πέντε οικογένειες που διαλύθηκαν. Πέντε σπίτια που έκλεισαν.

Ντροπή.

Όπως ντροπή ήταν η εκλογή του Καραμανλή στις Σέρρες. Από ανθρώπους με την ίδια πάνω-κάτω λογική. Του αμύνεσθαι περί πάρτης. Του «σφάξε με αγά μου να αγιάσω». Του ραγιαδισμού.

Τον Τζιωρτζιώτη θα τον κρίνουν τα δικαστήρια. Τον Καραμανλή πάλι όχι. Φρόντισαν για αυτόν οι… συνάδελφοι πολιτικάντηδες-χαρτογιακάδες. Αυτοί που βάζουν το κόμμα πάνω από την πατρίδα. Και πάνω από τις χαμένες ψυχές.

Κι αν αυτοί έχουν το κίνητρο της κονόμας, εσύ που τον ψήφισες ή εσύ που πήγες στα δικαστήρια στον Βιολάντα, πέρα από ραγιαδισμό πρέπει να κοιταχτείς στον καθρέφτη και για την ανοησία σου. Γιατί σε έχουν πιάσει κορόιδο. Αυτοί κονομάνε. Εσύ απλά επιβιώνεις… Όχι, η ψυχή δεν έχει τιμή. Έχει αξία. Και η αξιοπρέπεια επίσης.

