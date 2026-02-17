Βιολάντα: Συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το ΑΤ Τρικάλων και χειροκροτήματα προς τον ιδιοκτήτη

Συγκέντρωση συμπαράστασης πραγματοποίησαν εργαζόμενοι της Βιολάντα, έξω από το ΑΤ Τρικάλων, όπου κρατείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης.

Η συγκέντρωση εργαζομένων της μπισκοτοβιομηχανίας, πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, όπου κρατείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ενώ σε λίγη ώρα θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους προς τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ζήτησαν να τον δουν από κοντά και να του μεταφέρουν τη στήριξή τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται στο πλευρό του.

Χειροκρότησαν παρατεταμένα κι αποχώρησαν

Η συγκέντρωση δεν έγινε με τυμπανοκρουσίες και το κλίμα ήταν ήρεμο, ενώ λίγο πριν αποχωρήσουν οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, θέλοντας έτσι να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στον εργοδότη τους.