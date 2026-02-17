Σεισμός τώρα στην Αμοργό
Ισχυρή σεισμική δόνηση ανοιχτά της Αμοργού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμός 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα, το απόγευμα της Τρίτης (17/2) στην Αμοργό.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε 15 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης Αμοργού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:56 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΥΠΑ: Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες – Σε ποιους απευθύνεται
18:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη που λήστεψε δύο ανήλικους
17:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ