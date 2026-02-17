Άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο της τράπερ Ghetto Queen -Καταγγέλει ότι δεχόταν απειλές

Παρανάλωμα του πυρός το αυτοκίνητο της γνωστής τράπερ Ghetto Queen έπειτα από επίθεση αγνώστων.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (16/2) κάτω από το σπίτι της στην περιοχή που διαμένει η δημοφιλής καλλιτέχνιδα.

Το περιστατικό αναστάτωσε του κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική και αστυνομία. Οι άγνωστοι δράστες πυρπόλησαν το όχημα της καλλιτέχνιδας το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από την επίθεση ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις. Σημειώνεται ότι από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε άλλα οχήματα ενώ οι φλόγες από το πυρπολημένο όχημα έφτασαν τους πρώτους ορόφους των γύρω κτιρίων.

Η ίδια μιλώντας στον Ant1 κατήγγειλε ότι πριν την επίθεση δεχόταν απειλές από άτομα με τα οποία είχε προσωπικές διαφορές. Μάλιστα όπως ανέφερε έχει κάνει επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία και προτίθεται να ακολουθήσει τη νόμιμη οδό.

«Ξημερώματα Κυριακής δέχθηκα μία πισώπλατη και βάναυση επίθεση. Μου έκαψαν ολοσχερώς το όχημα. Στη ζωή μου δεν έχω πειράξει κατά αυτόν τον τρόπο κανέναν άνθρωπο και δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσω τέτοιες πράξεις», ανέφερε η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Ant1.

Στον Ant1 μίλησε για το συμβάν και ο δικηγόρος της Ghetto Queen, Γιώργος Κριεμάδης:

«Έχουμε μία επίθεση που κατά την εκτίμησή μας έχει γίνει από επαγγελματίες. Θεωρούμε ότι υπάρχει ηθικός αυτουργός ο οποίος έχει προσλάβει άτομα για να βάλουνε φωτιά στο αυτοκίνητό της. Πραγματικά από τύχη δεν έχουμε θρηνήσει θύματα αυτή τη στιγμή. Η έκρηξη που σημειώθηκε ήταν ισχυρότατη. Αν περνούσε ο οποιοσδήποτε άνθρωπος θα θρηνούσαμε θύματα. Δεν μπορώ να διανοηθώ από τις φλόγες που έφτασαν μέχρι και τον δεύτερο όροφο των διπλανών κτηρίων, ένα παντζούρι να είχε πάρει φωτιά θα μπορούσαμε να είχαμε θύματα. Η εντολέας μου δεν έχει κάποια κόντρα που να δικαιολογεί μία τέτοια επίθεση σε βάρος της. Οι όποιες διαφωνίες της όπως γνωρίζετε ήταν σε επίπεδο παιδικό μέσω social media, βίντεο και live συνδέσεων», ανέφερε αρχικά ο κ. Κριεμάδης.

Στη συνέχεια απαντώντας σε σχετική ερώτηση σημείωσε:

«Η εντολέας μου είχε γίνει δέκτης απειλητικών μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων τα οποία έχουν κατατεθεί όλα στις Αρχές. Ρωτήθηκε για οποιοδήποτε πρόσωπο, έστω και για ευτελή πράγματα αν την έχουν απειλήσει , διότι οι Αρχές αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Είπε ότι πληροφορίες είχε για όλα τα άτομα με τα οποία θα μπορούσε να έχει μία διαφωνία. Απλά τονίζω ότι οι οποίες διαφωνίες είναι καθαρά επαγγελματικές στον χώρο του τραγουδιού, στον χώρο της σόουμπιζ. Μέχρι εκεί, δεν είχε κάτι άλλο».

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών που διενεργεί την προανάκριση και την έρευνα της υπόθεσης.

Δείτε το βίντεο του Ant1:

Διαβάστε επίσης