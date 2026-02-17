Αμερικανικός πυρηνικός ανιχνευτής εξέπεμψε σήμα κινδύνου πάνω από την Ευρώπη
Το εξειδικευμένο αεροσκάφος αντιμετώπισε μια ασυνήθιστη κατάσταση κατά την επιστροφή του στη βάση
Ένα αεροσκάφος ραδιολογικής παρακολούθησης Boeing WC-135R Constant Phoenix της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εξέπεμψε σήμα κινδύνου (κωδικός 7700) μετά την εκτέλεση διαβαθμισμένων αποστολών πάνω από τη Βόρεια Ευρώπη.
Σύμφωνα με το Flightradar24, το εξειδικευμένο αεροσκάφος αντιμετώπισε μια ασυνήθιστη κατάσταση κατά την επιστροφή του στη βάση.
«Το αμερικανικό αεροσκάφος απογειώθηκε από την RAF Mildenhall και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Νορβηγία διασχίζοντας τη Βόρεια Θάλασσα», αναφέρει το TASS.
Αφού πετούσε πάνω από τον εναέριο χώρο της σκανδιναβικής χώρας για περίπου μιάμιση ώρα, το πλήρωμα έθεσε την πορεία του για την πτήση επιστροφής.
Το περιστατικό συνέβη καθώς πλησίαζαν τον βρετανικό εναέριο χώρο. Εκείνη τη στιγμή, ο αναμεταδότης άρχισε να εκπέμπει τον διεθνή κωδικό 7700, υποδεικνύοντας μια έκτακτη ανάγκη ή κρίσιμη βλάβη συστήματος.
Το Boeing WC-135R Constant Phoenix είναι ένα μοναδικό αεροσκάφος ραδιοτεχνικής υποστήριξης, του οποίου η κύρια αποστολή είναι η συλλογή ατμοσφαιρικών δειγμάτων για την ανίχνευση και τον εντοπισμό μόλυνσης, που προκαλείται από δοκιμές πυρηνικών όπλων.
Το αναγνωριστικό αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα περίπου πέντε ώρες.
Το JAKE27 είναι ένα WC-135R Constant Phoenix, που συχνά αποκαλείται «The Sniffer» (ο ανιχνευτής). Το αεροσκάφος εκπέμπει ενεργά το σήμα 7700, που υποδηλώνει γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προσελκύοντας σημαντική προσοχή από τους παρατηρητές πτήσεων σε όλο τον κόσμο.
Το αεροσκάφος είχε εκτελέσει πτήση και προ δύο εβδομάδων με αποστολή τη συλλογή δειγμάτων από την ατμόσφαιρα προκειμένου να ανιχνεύσει και να εντοπίσει πυρηνικά συμβάντα, εκρήξεις και/ή όπλα. Το WC-135 πέταξε στις 3 Φεβρουαρίοτ για σχεδόν έξι ώρες πάνω από τη Βαλτική, πιθανώς αναζητώντας πυρηνικές ενδείξεις από ρωσικά εμπορικά και πολεμικά πλοία στην περιοχή, καθώς και από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Καλίνινγκραντ.