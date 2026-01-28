Αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες αγνοείται στη βόρεια Κολομβία

Ένα αεροσκάφος τύπου Beechcraft 1900D με 15 επιβαίνοντες εξαφανίστηκε στη βόρεια Κολομβία, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Μεταφορών της χώρας και την κρατική αεροπορική εταιρεία Satena. Το αεροπλάνο εκτελούσε εσωτερική πτήση από την πόλη Κούκουτα προς την Οκάνια, αλλά η επικοινωνία χάθηκε λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη άφιξή του.

Το Beechcraft1900D, το οποίο ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Searca που συνεργάζεται με την Satena, απογειώθηκε από την Κούκουτα, μια πόλη κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, περίπου στις11:42 τοπική ώρα (18:42 ώρα Ελλάδας). Η προγραμματισμένη ώρα άφιξης στην Οκάνια ήταν 12:05.

Η τελευταία επικοινωνία με το αεροσκάφος καταγράφηκε στις11:54, δέκα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη άφιξη. Από τότε, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν κάθε επαφή με το αεροπλάνο, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό για την τύχη του.