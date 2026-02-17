Αργοστόλι: Σε εξέλιξη ισχυρή κακοκαιρία - Πλημμύρισε η παραλιακή Αντώνη Τρίτση - Χωρίς πλοία το νησί

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα το Αργοστόλι, με έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η παραλιακή λεωφόρος Αντώνη Τρίτση παραμένει πλημμυρισμένη, όπως καταγράφεται και στο βίντεο του Newsbomb, με το νερό να έχει καλύψει μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε «ποτάμι», καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη έως και επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Λιμενικό, έχει διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση και δεν εκτελούνται δρομολόγια από και προς το νησί, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τέσσερις ημέρες οι κάτοικοι του Αργοστολίου αντίκρισαν εικόνες χάους από τη νεροποντή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, η κατάσταση δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα ενός «εκρηκτικού» συνδυασμού ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνικών ελλείψεων και κλιματικής αλλαγής.

Η ένταση των φαινομένων έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Η μεγάλη συχνότητα των βροχοπτώσεων (μεγάλος όγκος νερού σε ελάχιστο χρόνο) αποτελεί την πρώτη αιτία. Παράλληλα, όταν πνέουν ισχυροί νότιοι ή νοτιοδυτικοί άνεμοι, προκαλείται το φαινόμενο storm surge (ανύψωση της στάθμης της θάλασσας), όπως εξηγεί.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης του Αργοστολίου σε κλειστό κόλπο, το νερό εγκλωβίζεται, υπερπηδά τον παραλιακό τοίχο και κατακλύζει το οδόστρωμα.

Επιπλέον, ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία της ανάλυσης αφορά τη λειτουργία των υπονόμων. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, το νερό που αναβλύζει από τα φρεάτια, δεν προέρχεται από υπόγειες πηγές, αλλά είναι θαλασσινό νερό.

«Όταν η στάθμη της θάλασσας είναι υψηλότερη από την εκβολή των αγωγών και δεν υπάρχουν βαλβίδες αντεπιστροφής (flap valves), το θαλασσινό νερό εισέρχεται ανάποδα στο δίκτυο λόγω υδραυλικής πίεσης», τονίζει.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται και ζητήματα που προέκυψαν από την κατασκευή έργων ανάπλασης. Διαπιστώνεται ότι το επίπεδο της παραλιακής έχει χαμηλώσει σε σύγκριση με το παλιό κράσπεδο, νεώ, έχουν καταργηθεί φυσικά εμπόδια και αναχώματα και παράλληλα, δεν έχει προβλεφθεί επαρκές περιθώριο για τη μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η οποία στο Ιόνιο υπολογίζεται σε 3 – 4 mm ετησίως.

Τέλος, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτείνει άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν «ανάσα» στην περιοχή:

– Τοποθέτηση αντεπιστροφικών βαλβίδων στα δίκτυα ομβρίων υδάτων.

– Ανύψωση των κράσπεδων και δημιουργία χαμηλών αναχωμάτων.

– Κατασκευή υπόγειων ταμιευτήρων και αντλιοστασίων σε κρίσιμα σημεία.

– Δημιουργία κυματοθραυστών για τον περιορισμό της ορμής των κυμάτων.

Διαβάστε επίσης