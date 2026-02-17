Χέιζ-Ντέιβις: «Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό AKTOR»

Τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό AKTOR ανέλυσε ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Ο Αμερικάνος άσος μίλησε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν από την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR για το Ηράκλειο, όπου θα διεξαχθεί η τελική φάση οκτώ ομάδων του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών.

Το νεότερο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» πραγματοποίησε τη Δευτέρα (16/02) την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα και την Τρίτη (17/02) συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή που ταξιδεύει για την Κρήτη, με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ, με ύψος 2,01 μ., μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου λίγα λεπτά πριν από την επιβίβαση της ομάδας στο αεροσκάφος, εκφράζοντας την ανυπομονησία και την ετοιμότητά του για τη μεγάλη πρόκληση που ακολουθεί.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος άσος μίλησε για:

Τις λέξεις που ξέρει στα ελληνικά: «Δεν ξέρω παραπάνω από μερικές λέξεις. Έχω καλούς δασκάλους και θα βελτιωθούν με το πέρασμα του χρόνου».

Τον λόγο που επέλεξε τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Είναι νέο κεφάλαιο. Η επιτυχία και ο χρόνος που πέρασα στη Φενέρ ήτα εκπληκτικά. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω στην Ευρώπη, θεώρησα ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι μία καλή ευκαιρία για εμένα».

Τον λόγο που επέστρεψε στην Ευρώπη: «Ο Νάιτζελ των τελευταίων 2-3 χρόνων στην EuroLeague δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν του NΒΑ. Στο πρώτο μου παιχνίδι εναντίον της Ζαλκγίρις στη EuroLeague δεν σκόραρα καν. Δούλεψα σκληρά και έγινα αυτός που ήμουν τα τελευταία 2-3 χρόνια στη EuroLeague. Στο NBA ένιωσα ότι έκανα προπονήσεις με διαφορετικό τρόπο και ήταν διαφορετικό το στιλ παιχνιδιού. Ήμουν σε μία κατάσταση για να προσαρμοστώ, όμως εκεί ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα. Δεν δούλεψε, αλλά όλα είναι καλά. Όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο στη ζωή. Τώρα είμαι στην Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα της οποίας φοράω τη φανέλα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι όσο πιο πετυχημένος γίνεται».

Το γεγονός ότι εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό σε μία τεταμένη περίοδο και ποιοι είναι οι στόχοι του με την ομάδα: «Ο πρώτος αγώνας μου είναι ο προημιτελικός του Κυπέλλου και πρέπει να τον κερδίσουμε. Το πώς νιώθω, είναι ότι αποτελεί ακόμα μία ευκαιρία για να παίξω μπάσκετ. Αντιλαμβάνομαι την κατάσταση, αλλά το μπάσκετ στην Ευρώπη είναι πολύ συναισθηματικό. Χάνεις μερικά παιχνίδια και γίνονται συζητήσεις για απολύσεις ή για μεταγραφές. Είναι το ίδιο ακριβώς με την περσινή χρονιά στη Φενέρ. Όλοι έλεγαν ότι είμαστε η χειρότερη ομάδα στη EuroLeague και μετά την κατακτήσαμε. Δεν έχει σημασία τι κάνεις μέσα στη χρονιά, φυσικά θέλεις να κερδίζεις και να έχεις συνέπεια. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο να έχεις τη σωστή κατεύθυνση και τον Μάιο κρίνονται όλα».

Το μήνυμά του προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Είναι το ίδιο σε κάθε ομάδα που έχω αγωνιστεί. Ζητωκραυγάστε για εμάς όταν παίζουμε καλά, ζητωκραυγάστε για εμάς ακόμα περισσότερο όταν δεν παίζουμε καλά και πάντα να θυμάστε ότι προσπαθούμε για το καλύτερο».

