Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση για τον Χέιζ-Ντέιβις, έτοιμος για το ντεμπούτο του

Την προετοιμασία του για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκίνησε στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα!

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) και ολοκλήρωσε τις προγραμματισμένες του ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις σήμερα το πρωί.

Στη συνέχεια βρέθηκε στο T-Center κι έκανε την πρώτη του προπόνηση υπό το βλέμμα του Εργκίν Αταμάν, ενώ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει ακόμα καλύτερα τους νέους του συμπαίκτες.

01 04 Πηγή: V. Stolis 02 04 Πηγή: V. Stolis 03 04 Πηγή: V. Stolis 04 04 Πηγή: V. Stolis

Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι σε πολύ καλή κατάσταση κι ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο Final-8 του Κυπέλλου, με την αποστολή του «τριφυλλιού» να αναχωρεί για το Ηράκλειο την Τρίτη (17/2).

Στις επόμενες ώρες ο Αμερικανός άσος θα δηλωθεί και στη λίστα με τους 8 ξένους του «τριφυλλιού», παίρνoντας πιθανότατα τη θέση του Όμερ Γιουρτσέβεν.