Μειώνεται δραματικά ο γερμανικός πληθυσμός: Μέχρι το 2050 θα είναι ο μικρότερος από το 1990

Ο γερμανικός οικονομικός οργανισμός αναθεώρησε την Τρίτη την πρόβλεψή του για μείωση του πληθυσμού κατά 1% έως το 2050 σε σχεδόν 5%

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μειώνεται δραματικά ο γερμανικός πληθυσμός: Μέχρι το 2050 θα είναι ο μικρότερος από το 1990
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αντιμετωπίζει μεγαλύτερη δημογραφική μείωση από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.

Ο πληθυσμός της Γερμανίας αναμένεται να μειωθεί κατά σχεδόν 5% τις επόμενες πέντε δεκαετίες, μια σημαντικά μεγαλύτερη μείωση από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, σύμφωνα με μελέτη του Ifo που επικαλούνται οι Financial Times.

Ο γερμανικός οικονομικός οργανισμός αναθεώρησε σήμερα την πρόβλεψή του για μείωση του πληθυσμού κατά 1% έως το 2050 σε σχεδόν 5%, μια μείωση που θα αφήσει τη Γερμανία με τον μικρότερο πληθυσμό από το 1990. Η αναθεώρηση βασίζεται σε επικαιροποιημένα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

«Η δημογραφική αλλαγή θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας», προειδοποίησε ο οικονομολόγος του Ifo Joachim Ragnitz στη μελέτη.

Γερμανοί

Τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Γερμανίας, ο οποίος προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 0,4% μακροπρόθεσμα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει περαιτέρω πιέσεις, καθώς η αγορά εργασίας δέχεται πιέσεις από τη δημογραφική μείωση.

Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 20 έως 66 ετών προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 12%, ενώ ο αριθμός των συνταξιούχων αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 20%, σύμφωνα με το Ifo. Το γερμανικό συνταξιοδοτικό σύστημα καταβολής κατά την αποχώρηση από την εργασία είναι πιθανό να υποστεί αυξανόμενη πίεση.

Η κυβέρνηση ήδη αφιερώνει περίπου το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της για τη στήριξή του, και το Ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Γραφείο προειδοποίησε το 2024 ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω.

Ο Ragnitz κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λάβουν επειγόντως υπόψη την «επιταχυνόμενη μείωση και γήρανση του πληθυσμού», ιδίως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας.

Μείωση κατά 4 εκατομμύρια μέχρι το 2050

Μέχρι το 2050, ο πληθυσμός της Γερμανίας θα μειωθεί κατά περισσότερα από 4 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 79 εκατομμύρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η αναμενόμενη πτώση είναι πιο έντονη, επειδή οι παλαιότερες προβλέψεις βασίζονταν σε εσφαλμένα διογκωμένες εκτιμήσεις του τρέχοντος πληθυσμού της Γερμανίας, τον οποίο η στατιστική υπηρεσία εκτιμά τώρα σε 83 εκατομμύρια το 2025, σε σύγκριση με 85 εκατομμύρια προηγουμένως.

Μικρότερη και η εισροή μεταναστών

Η εισροή μεταναστών έως το 2030 αναμένεται πλέον να είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, μετά την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής από την κυβέρνηση. Επίσης, τα ποσοστά γεννήσεων είχαν υπερεκτιμηθεί σε προηγούμενες προβλέψεις, με τα νέα στοιχεία να δείχνουν 150.000 λιγότερες γεννήσεις το 2030 από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως.

Σύμφωνα με το Ifo, το 2025 η Γερμανία προσέλκυσε μόνο 225.000 καθαρούς μετανάστες, σε σύγκριση με 454.000 στην προηγούμενη εκτίμηση. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 250.000 ετησίως κατά τις επόμενες πέντε δεκαετίες.
Η ανατολική Γερμανία θα υποστεί το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης, ενώ η επίδραση θα είναι λιγότερο έντονη στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα πιο δυτικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ακαδημία Αθηνών αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ - Μεσίστια η σημαία του Μεγάρου

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στην Αμοργό

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικός πυρηνικός ανιχνευτής εξέπεμψε σήμα κινδύνου πάνω από την Ευρώπη

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πρώην αστέρας του ράγκμπι λιγκ δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του - Βρίσκεται σε «σοβαρή αλλά κρίσιμη κατάσταση»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιος οδηγεί απόψε;» – Κοινωνικό σποτ από τον δήμο Αλίμου

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Χέιζ-Ντέιβις: «Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό AKTOR»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Σε εξέλιξη ισχυρή κακοκαιρία - Πλημμύρισε η παραλιακή Αντώνη Τρίτση - Χωρίς πλοία το νησί

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο υδραυλικός που τοποθέτησε τον σωλήνα απ' όπου ξεκίνησε η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας

17:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τα ΜΜΕ αποχαιρέτησαν την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Σημείο αναφοράς για τη βυζαντινολογία»

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ κατά ΣΥΡΙΖΑ για fake news στα στοιχεία του πληθωρισμού

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Πάλμερστον ο γάτος: Πέθανε ο πρώην «Αρχικυνηγός Ποντικών» του υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο της τράπερ Ghetto Queen -Καταγγέλει ότι δεχόταν απειλές

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει: Αυτός θα είναι ο νέος Πλανητάρχης

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο πληθυσμός της Γερμανίας θα έχει μειωθεί 5% μέχρι το 2050

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την φονική έκρηξη - Πώς σώθηκε ο φύλακας

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανοικτό για τον κόσμο το τριετές μνημόσυνο της Αναστασίας-Μαρίας, της Χρύσας και της Θώμης Πλακιά

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Οδηγός εγκλωβίστηκε στο ρέμα Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη - Δείτε βίντεο

16:28ΕΛΛΑΔΑ

27.773 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό λόγω των εργασιών - Τα μέτρα της Τροχαίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Mega: Πέθανε ξαφνικά ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική ιστορία από την Κρήτη – Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες των «200» στην Καισαριανή

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν από τους ναζί

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο της τράπερ Ghetto Queen -Καταγγέλει ότι δεχόταν απειλές

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

17:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

12:48ME TO N & ME TO Σ

Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χαμενεϊ απειλεί τις ΗΠΑ: Ακόμη κι ο ισχυρότερος στρατός μπορεί να δεχτεί τέτοιο χτύπημα που δεν θα του επιτρέψει να ξανασηκωθεί

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει: Αυτός θα είναι ο νέος Πλανητάρχης

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανοικτό για τον κόσμο το τριετές μνημόσυνο της Αναστασίας-Μαρίας, της Χρύσας και της Θώμης Πλακιά

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο υδραυλικός που τοποθέτησε τον σωλήνα απ' όπου ξεκίνησε η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ