Μειώνεται δραματικά ο γερμανικός πληθυσμός: Μέχρι το 2050 θα είναι ο μικρότερος από το 1990

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αντιμετωπίζει μεγαλύτερη δημογραφική μείωση από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.

Ο πληθυσμός της Γερμανίας αναμένεται να μειωθεί κατά σχεδόν 5% τις επόμενες πέντε δεκαετίες, μια σημαντικά μεγαλύτερη μείωση από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, σύμφωνα με μελέτη του Ifo που επικαλούνται οι Financial Times.

Ο γερμανικός οικονομικός οργανισμός αναθεώρησε σήμερα την πρόβλεψή του για μείωση του πληθυσμού κατά 1% έως το 2050 σε σχεδόν 5%, μια μείωση που θα αφήσει τη Γερμανία με τον μικρότερο πληθυσμό από το 1990. Η αναθεώρηση βασίζεται σε επικαιροποιημένα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

«Η δημογραφική αλλαγή θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας», προειδοποίησε ο οικονομολόγος του Ifo Joachim Ragnitz στη μελέτη.

Τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Γερμανίας, ο οποίος προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 0,4% μακροπρόθεσμα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει περαιτέρω πιέσεις, καθώς η αγορά εργασίας δέχεται πιέσεις από τη δημογραφική μείωση.

Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 20 έως 66 ετών προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 12%, ενώ ο αριθμός των συνταξιούχων αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 20%, σύμφωνα με το Ifo. Το γερμανικό συνταξιοδοτικό σύστημα καταβολής κατά την αποχώρηση από την εργασία είναι πιθανό να υποστεί αυξανόμενη πίεση.

Η κυβέρνηση ήδη αφιερώνει περίπου το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της για τη στήριξή του, και το Ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Γραφείο προειδοποίησε το 2024 ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω.

Ο Ragnitz κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λάβουν επειγόντως υπόψη την «επιταχυνόμενη μείωση και γήρανση του πληθυσμού», ιδίως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας.

Μείωση κατά 4 εκατομμύρια μέχρι το 2050

Μέχρι το 2050, ο πληθυσμός της Γερμανίας θα μειωθεί κατά περισσότερα από 4 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 79 εκατομμύρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η αναμενόμενη πτώση είναι πιο έντονη, επειδή οι παλαιότερες προβλέψεις βασίζονταν σε εσφαλμένα διογκωμένες εκτιμήσεις του τρέχοντος πληθυσμού της Γερμανίας, τον οποίο η στατιστική υπηρεσία εκτιμά τώρα σε 83 εκατομμύρια το 2025, σε σύγκριση με 85 εκατομμύρια προηγουμένως.

Μικρότερη και η εισροή μεταναστών

Η εισροή μεταναστών έως το 2030 αναμένεται πλέον να είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, μετά την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής από την κυβέρνηση. Επίσης, τα ποσοστά γεννήσεων είχαν υπερεκτιμηθεί σε προηγούμενες προβλέψεις, με τα νέα στοιχεία να δείχνουν 150.000 λιγότερες γεννήσεις το 2030 από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως.

Σύμφωνα με το Ifo, το 2025 η Γερμανία προσέλκυσε μόνο 225.000 καθαρούς μετανάστες, σε σύγκριση με 454.000 στην προηγούμενη εκτίμηση. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 250.000 ετησίως κατά τις επόμενες πέντε δεκαετίες.

Η ανατολική Γερμανία θα υποστεί το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης, ενώ η επίδραση θα είναι λιγότερο έντονη στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα πιο δυτικά.

Διαβάστε επίσης