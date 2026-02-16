«Γερνά» η Κρήτη: Μόνο το Ρέθυμνο είχε περισσότερες γεννήσεις από θανάτους

Μόνο η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου από ολόκληρη την Κρήτη είχε περισσότερες γεννήσεις το 2024 έναντι του 2023.

Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή σύμφωνα με τα οποία καταγράφεται στο σύνολο του νησιού μείωση γεννήσεων κατά 5,9% μεγαλύτερη από το μέσο όρο της χώρας που είναι στο 4,2%.

Το Ρέθυμνο, ο μοναδικός νομός που έχει θετικό ισοζύγιο με 2,8% περισσότερες γεννήσεις το 2024 έναντι του 2023, δεν φαίνεται να σώζει την κατάσταση που δημιουργεί πλέον μια σοβαρή δημογραφική απειλή για την Κρήτη αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Συνολικά στην Κρήτη το 2023 γεννήθηκαν 5.174 παιδιά ενώ πέθαναν 6.605 άνθρωποι καταγράφοντας αρνητικό ισοζύγιο κατά 1.431 άτομα.

Σε επίπεδο χώρας οι γεννήσεις στην Ελλάδα περιορίστηκαν στις 68.467, ενώ οι θάνατοι ανήλθαν σε 126.916, οδηγώντας σε φυσική μείωση 58.449 ατόμων μέσα σε έναν χρόνο. Πρόκειται για μία από τις πιο αρνητικές επιδόσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Η πανελλαδική εικόνα δείχνει καθαρά ότι η μητρότητα μετατοπίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες .Το 2024 οι περισσότερες γεννήσεις αφορούν γυναίκες 30-34 ετών (22.880) και 35-39 ετών (17.662), ενώ οι ηλικίες 20-24 έχουν υποχωρήσει δραματικά (5.205 γεννήσεις).

Γεννήσεις κατά ομάδα ηλικιών της μητέρας μεταξύ 1984, 2004 και 2024. ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα στην Κρήτη

Στον πίνακα κατανομής ανά Περιφέρεια, η Κρήτη καταγράφει:

5.174 γεννήσεις το 2024 (-5,9% σε σχέση με το 2023)

6.605 θανάτους (-1,0%)

Το φυσικό ισοζύγιο για το νησί είναι αρνητικό κατά περίπου 1.431 άτομα μέσα σε έναν χρόνο.

Ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Ηράκλειο: 2.544 γεννήσεις (-6,2%) – 3.180 θάνατοι

Λασίθι: 519 γεννήσεις (-11,3%) – 947 θάνατοι

Ρέθυμνο: 815 γεννήσεις (+2,8%) – 810 θάνατοι

Χανιά: 1.296 γεννήσεις (-8,2%) – 1.668 θάνατοι

Το Ρέθυμνο είναι η μόνη ενότητα με οριακά θετικό πρόσημο στις γεννήσεις και σχεδόν ισορροπημένο ισοζύγιο. Το Λασίθι, αντίθετα, δείχνει τα πιο ανησυχητικά σημάδια.

