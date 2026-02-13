«Κουτί Καλωσορίσματος» για κάθε νεογέννητο προσφέρει ο δήμος Μάνδρας -Το δίνουν 4 φορές τον 1ο χρόνο

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας γίνεται ο πρώτος στην Ελλάδα που θεσπίζει το «Κουτί Καλωσορίσματος», μία καινοτόμο δράση κοινωνικής πολιτικής για τις οικογένειες που υποδέχονται ένα παιδάκι στο σπιτικό τους.

Ο Δήμαρχος, Αρμόδιος Δρίκος, εξηγεί πώς μία ιδέα που άρχισε με αποδέκτες τους φοιτητές, εξελίχθηκε σε μία σημαντική «ανάσα» για την ανατροφή κάθε νέου μέλους της τοπικής κοινωνίας, μιλώντας στο Newsbomb.

Η «γέννηση» μίας πρωτοποριακής ιδέας

Αρχικά, ο κ. Δρίκος τονίζει ότι «αισθάνομαι πολύ ευτυχής, διότι είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που το κάνει αυτό. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, όταν και αναλάβαμε καθήκοντα, φτιάξαμε ένα κουτί, που αποστέλλεται στους φοιτητές μας κάθε τρεις μήνες. Περίπου 150 φοιτητές της περιοχής μας σπουδάζουν μακριά από την Αθήνα και τούς ενισχύουμε ουσιαστικά με φαγητά, είδη πρώτης ανάγκης, σαμπουάν, οδοντόκρεμες κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, που “αγκαλιάστηκε” από τον κόσμο, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε και τα νέα μέλη στον Δήμο μας, τα μωρά. Μία κίνηση ενίσχυσης για ηθικούς λόγους, με σκοπό να δοθούν κίνητρα στα νέα ζευγάρια».

«Το Welcome Box περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεται ένα μωράκι στο πρώτο τρίμηνο: Πάνες, πιπίλες, μπιμπερό, υποαλλεργικά σαμπουάν, ειδικές κρέμες και θα διανέμεται στις οικογένειες ανά τρεις μήνες, μέχρι το παιδί να γίνει 1 έτους. Πολλές οικογένειες δυσκολεύονται, αυτά τα αγαθά πρώτης ανάγκης είναι πολύ ακριβά. Θέλουμε να πάρουμε ένα σημαντικό οικονομικό βάρος από πάνω τους, προσφέροντας και ηθική υποστήριξη.

Μάλιστα, προσθέτουμε και προϊόντα για τη μαμά: Κρέμες, μαντηλάκια καθαρισμού κ.ά. Φροντίζουμε τη μητέρα που πέρασε τη διαδικασία της εγκυμοσύνης, προκειμένου να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα της. Το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει μία κοινωνική συνοχή μεταξύ Δήμου και πολιτών», σύμφωνα με τον κ. Δρίκο.

«Αυτή η πρωτοβουλία δεν κοστίζει ούτε 1 ευρώ στους συμπολίτες μας»

Ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας υπογράμμισε ότι δεν επιβαρύνεται καθόλου ο προϋπολογισμός του Δήμου «γιατί έχουμε εξασφαλίσει χορηγίες για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στον κόσμο. Όπως γνωρίζετε, είμαστε μία μεγάλη βιομηχανική περιοχή και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχουμε τη συνδρομή μεγάλων εταιρειών. Αυτό που κάνουμε, δεν κοστίζει ούτε 1 ευρώ στους συμπολίτες μας. Το ίδιο ισχύει και για το “φοιτητικό πακέτο”, που “τρέχει” αδιάλειπτα τα τελευταία 2 χρόνια».

Η πρωτοβουλία του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας αποτελεί έναν άρτια οργανωμένο μηχανισμό στήριξης. Δικαιούχοι της δράσης είναι όλα τα παιδιά που γεννιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και ύστερα, με τον Δήμο να αντλεί τα στοιχεία απευθείας από το Ληξιαρχείο, απαλλάσσοντας τους γονείς από περιττή γραφειοκρατία.

Η υποστήριξη έχει βάθος χρόνου, καθώς προβλέπονται τέσσερις συνολικά αποστολές μέσα στον 1ο χρόνο ζωής του βρέφους. Συγκεκριμένα, κάθε τρίμηνο, ένα αυτοκίνητο του Δήμου μεταφέρει το «Κουτί Καλωσορίσματος» κατ’ οίκον, διασφαλίζοντας την ομαλότητα της διαδικασίας.

Πίσω από αυτή την «αλυσίδα» προσφοράς, βρίσκεται μία ομάδα περίπου 10 ανθρώπων από το Γραφείο του Δημάρχου και το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν αναλάβει τον συντονισμό των λιστών, την επικοινωνία με τις εταιρείες – χορηγούς για την εξασφάλιση των προϊόντων, αλλά και τη διαδικασία της πακετοποίησης, που περιλαμβάνει ακόμα και την ειδική σχεδίαση των κουτιών με το λογότυπο του Δήμου.

«Υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους Δήμους»

Η επιτυχία του Welcome Box προκάλεσε το ενδιαφέρον κι άλλων εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Μακάρι να αποτελέσουμε ένα θετικό παράδειγμα ώστε να βοηθηθούν κι άλλες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα», σημειώνει ο Αρμόδιος Δρίκος, αποκαλύπτοντας πως ήδη, ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, Γιάννης Σταθάς, έχει ζητήσει αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση του εγχειρήματος.

«Συνέδεσα ήδη τη δική μου ομάδα με αυτήν του κ. Σταθά, προκειμένου να τούς μεταφέρουμε όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία για να εισάγουν τη δράση και στον δικό τους Δήμο», τονίζει, μιλώντας στο Newsbomb.

