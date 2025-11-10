Δήμοι «παίρνουν πάνω τους» το δημογραφικό: Προσφέρουν επίδομα έως 3.000 ευρώ για κάθε γέννα

Κίνητρα σε οικογένειες προκειμένου να μπορέσουν να κρατήσουν ζωντανά τα χωριά και μικρούς δήμους που έχουν ερημώσει δίνουν ακόμα και πολιτιστικοί σύλλογοι και δήμαρχοι στη περιφέρεια.

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2021 οι περισσότεροι περιφερειακοί δήμοι καταγράφουν μείωση πληθυσμού που φτάνει και το 35% και πλέον κάποιοι Δήμοι προσφέρουν οικονομική ενίσχυση ακόμα και από το πρώτο παιδί ενώ για το τρίτο παιδί το ποσό φτάνει και τις 3.000 ευρώ.

Ένας τέτοιος είναι ο δήμος του νοτίου Πηλίου, ενώ ο δήμαρχος εξήγησε τις προϋποθέσεις, ενημερώνοντας μάλιστα ότι για το πρώτο παιδί θα δίνεται επίδομα 1.000 ευρώ, για το δεύτερο 2.000.

