Πολωνία: Μηδενικός φόρος εισοδήματος σε οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά

Ενόσω όλη η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με τον «εφιάλτη» του δημογραφικού, η Πολωνία κάνει ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των οικογενειών, καθώς οι γονείς με δύο ή περισσότερα παιδιά πλέον δεν θα πληρώνουν προσωπικό φόρο εισοδήματος.

Η νέα νομοθεσία, που υπέγραψε πρόσφατα ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Νάβροτσκι, στοχεύει στην αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών.

Η απαλλαγή από τον φόρο αφορά όλους τους γονείς, είτε είναι βιολογικοί, είτε θετοί, είτε ανάδοχοι, καθώς και νομικούς κηδεμόνες. Το όριο εφαρμόζεται σε οικογένειες όπου κάθε γονέας κερδίζει έως 140.000 ζλότι, δηλαδή περίπου 32.973 ευρώ, που σημαίνει ότι σε ένα νοικοκυριό με δύο γονείς η συνολική απαλλαγή φτάνει έως 280.000 ζλότι, δηλαδή περίπου 65.946 ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μία μέση οικογένεια θα βρεθεί με περίπου 1.000 ζλότι (235 ευρώ) παραπάνω κάθε μήνα, χάρη σε αυτήν την αλλαγή. Η πλήρης εφαρμογή θα φανεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2026, που θα υποβληθούν το 2027.

Αυτή η μεταρρύθμιση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου γνωστού ως «φορολογική θωράκιση», που περιλαμβάνει επίσης μείωση του ΦΠΑ από 23% σε 22%, κατάργηση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και εισαγωγή ποσοστιαίας αναπροσαρμογής των συντάξεων.

