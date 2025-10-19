Ποια εταιρεία δίνει 60.000 ευρώ μπόνους σε υπαλλήλους που αποκτούν παιδιά

Στη Νότια Κορέα, ο δισεκατομμυριούχος Λι Τζουνγκ–κουν, πρόεδρος του Booyoung Group, προσφέρει 60.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο που αποκτά παιδί, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τη δημογραφική κρίση που απειλεί την οικονομία και το μέλλον της χώρας.

Η εταιρεία προσέφερε 7 δισ. κορεατικά γουόν (περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ) σε 70 οικογένειες που απέκτησαν παιδιά το 2021. Κάθε εργαζόμενος που απέκτησε παιδί έλαβε μπόνους ύψους 100 εκατ. κορεατικών γουόν, δηλαδή πάνω από 60.000 ευρώ.

Επιπλέον, η Booyoung προσφέρει βοήθεια για την κάλυψη των λογαριασμών ενοικίου, των διδάκτρων πανεπιστημίου και των ιατρικών εξόδων για τα παιδιά των εργαζομένων της.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας προσφέρει ήδη μέτρα ενίσχυσης των οικογενειών, όπως επιδόματα στέγασης, εκπτώσεις στην φροντίδα γυναικών και πληρωμές περίπου 2.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν έχουν αποτρέψει την πτώση των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια.

Μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, κορυφαίες νοτιοκορεατικές εταιρείες όπως η Samsung, η LG και η Hyundai έχουν εισαγάγει επιπλέον κίνητρα: Κέντρα ημερήσιας φροντίδας στον χώρο εργασίας, επιδόματα γονιμότητας και διετή γονική άδεια, προσπαθώντας να στηρίξουν τους εργαζόμενους και να διασφαλίσουν το μελλοντικό εργατικό δυναμικό της χώρας.