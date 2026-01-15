Αντώνης Μυριαγκός: Το περιστατικό που τον συγκίνησε στα γυρίσματα του «Καποδίστρια»

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Καποδίστριας» μοιράστηκε ο πρωταγωνιστής Αντώνης Μυριαγκός σε συνέντευξή του στο Ratpack.

Ο ηθοποιός μιλώντας για την γνωριμία του με τον Γιάννη Σμαραγδη, με αφορμή τη συνεργασία τους στην ταινία «Καποδίστριας», περιέγραψε ένα περιστατικό που του άφησε καθοριστικό στίγμα για τον χαρακτήρα του σκηνοθέτη και τον συγκίνησε βαθιά.

«Εγώ τον Γιάννη δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά όταν μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστούμε μέσα από την ταινία, είδα έναν άνθρωπο που μου άφησε καθοριστικό στίγμα. Θέλω να μοιραστώ μία εμπειρία από την πρώτη ημέρα γυρισμάτων στο στούντιο της Καισαριανής. Μου έκανε εντύπωση όταν ήρθε η ώρα να χτυπήσει την κλακέτα πόσο συγκινημένος ήταν. Στη συνέχεια είπε ότι το πρώτο χτύπημα της κλακέτας το αφιερώνει στη γυναίκα του και αυτό με συγκίνησε, αλλά με έναν τρόπο μου έδωσε να καταλάβω και άλλα πράγματα για αυτό τον άνθρωπο», εξομολογήθηκε ο Αντώνης Μυριαγκός.

