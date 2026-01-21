Για την επιτυχία που σημειώνει «Το Σόι σου» μίλησε σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Το Σόι φέτος… γ@@@ και δέρνει! Περίμενα αυτή την επιτυχία, το βλέπουν οι πάντες», σημείωσε ο ηθοποιός, ενώ πρόσθεσε: «έβαζα στοιχήματα με τη Βάσω Λασκαράκη ότι θα σκίσει το Σόι. Ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ. Τα νούμερα τηλεθέασης είναι ασύλληπτα, όπως φαίνεται θα πάει και δεύτερη και τρίτη σεζόν. Όπου και να βάλει ο Alpha το Σόι, θα σκίσει».

Ερωτηθείς για την ταινία «Καποδίστριας» ο ηθοποιός απάντησε: «Δεν έχω δει τον “Καποδίστρια”, εύχομαι να πάει καλά. Ο κάθε σκηνοθέτης ας κάνει αυτό που θέλει. Γενικά στη ζωή να κάνουμε ότι θέλουμε, αρκεί να μην ενοχλούμε τον διπλανό μας».

