Γιώργος Γιαννόπουλος: «Το Σόι φέτος γ@@@ και δέρνει, περίμενα αυτή την επιτυχία»

Για την επιστροφή της δημοφιλούς κωμικής σειράς του Alpha «Το Σόι σου» και την ταινία «Καποδίστριας» μίλησε σε δηλώσεις του ο ηθοποιός

Newsbomb

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Το Σόι φέτος γ@@@ και δέρνει, περίμενα αυτή την επιτυχία»

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος

Eurokinissi
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την επιτυχία που σημειώνει «Το Σόι σου» μίλησε σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Το Σόι φέτος… γ@@@ και δέρνει! Περίμενα αυτή την επιτυχία, το βλέπουν οι πάντες», σημείωσε ο ηθοποιός, ενώ πρόσθεσε: «έβαζα στοιχήματα με τη Βάσω Λασκαράκη ότι θα σκίσει το Σόι. Ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ. Τα νούμερα τηλεθέασης είναι ασύλληπτα, όπως φαίνεται θα πάει και δεύτερη και τρίτη σεζόν. Όπου και να βάλει ο Alpha το Σόι, θα σκίσει».

Ερωτηθείς για την ταινία «Καποδίστριας» ο ηθοποιός απάντησε: «Δεν έχω δει τον “Καποδίστρια”, εύχομαι να πάει καλά. Ο κάθε σκηνοθέτης ας κάνει αυτό που θέλει. Γενικά στη ζωή να κάνουμε ότι θέλουμε, αρκεί να μην ενοχλούμε τον διπλανό μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Mercosur: «Όχι λευκή επιταγή σε μια προβληματική συμφωνία»

15:39ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Δημοσιεύει εικόνες – ντοκουμέντα από εκατοντάδες νεκρούς Ιρανούς διαδηλωτές

15:36LIFESTYLE

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Το Σόι φέτος γ@@@ και δέρνει, περίμενα αυτή την επιτυχία»

15:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Δανεικός στη Μάντοβα ο Χρυσόπουλος, στην Κύπρο ο Οντουμπάτζο

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Μηνύματα 112 σε POS: «Δεν είναι σφάλμα του συστήματος», λένε πηγές της Πολιτικής Προστασίας

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε δέντρο στη Βούλα λόγω της ισχυρής νεροποντής - Αποκλεισμένη η οδός Βασιλέως Παύλου

15:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρατηρητήριο fake news της ΝΔ: Ψέμα ότι οι ευρωβουλευτές μας καταψήφισαν το δικαίωμα στην άμβλωση

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Live: Η ομιλία Τραμπ στο Νταβός - Οι ΗΠΑ είναι η οικονομική ατμομηχανή του πλανήτη

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησες στην κίνηση στον Κηφισό; Η Ελβετία δίνει τη λύση με τις κινητές γέφυρες

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική – Συνεχίζονται οι ακραίες καταιγίδες ή ύφεση των φαινομένων;

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή οχήματος μετά τα διόδια Αφιδνών - Καθυστερήσεις στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Νταβός: Προσγειώθηκε το ελικόπτερο του Τραμπ - Σύντομα η ομιλία του

15:13ΚΟΣΜΟΣ

«Πράσινο» φως για τη πόλη των 34,6 δισ. ευρώ στην έρημο: Θα έχει πίστα F1 και στάδιο Μουντιάλ

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρή 26χρονη μετανάστρια - Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 3χρονος

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Πώς η αίρεση «Σέχτα της Σελήνης» συνδέεται με τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Άμπε

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Εκκενώσεις σπιτιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκαν πακέτα με 2 κιλά κοκαΐνη στο «Ελ.Βενιζέλος» - Συνελήφθη 28χρονος

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ο παραλιακός δρόμος στο Λετογιάννι «εξαφανίστηκε» - Άνεμοι έως 120 χλμ και μεγάλα κύματα

14:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκκαρη - Ήττα από την Αντρέεβα

14:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν και Μήτογλου στο Τελ Αβίβ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Καθίζηση 5 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης - Ανέβηκε η στάθμη του Ιλισού - Φωτογραφίες

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή οχήματος μετά τα διόδια Αφιδνών - Καθυστερήσεις στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωκοινοβούλιο: «Παγώνει» τη συμφωνία με την Mercosur - Την στέλνει στο ανώτατο Δικαστήριο της Ε.Ε.

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Ιταλία: Ο κυκλώνας Χάρι σήκωσε «τσουνάμι» μέσα στις πόλεις

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική – Συνεχίζονται οι ακραίες καταιγίδες ή ύφεση των φαινομένων;

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

11:10LIFESTYLE

Η επόμενη μέρα στον Ant1 για την Άννα Λιβαθυνού

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Εκκενώσεις σπιτιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Αποκαλύφθηκε η αιτία του ξαφνικού θανάτου του 29χρονου γκρανμέτρ στο σκάκι

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκαν πακέτα με 2 κιλά κοκαΐνη στο «Ελ.Βενιζέλος» - Συνελήφθη 28χρονος

19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ