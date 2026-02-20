«Επικίνδυνος οίκτος» Ungeduld des Herzens Ανυπομονησία της καρδιάς (1939) του Stefan Zweig

 «…Για πρώτη φορά κατάλαβα πως το μεγαλύτερο κακό στον κόσμο δεν γίνεται απ’ τη βαρβαρότητα, μα απ’ την αδυναμία…»

Newsbomb

«Επικίνδυνος οίκτος» Ungeduld des Herzens Ανυπομονησία της καρδιάς (1939) του Stefan Zweig
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Το μοναδικό μυθιστόρημα του Stefan Zweig, «Επικίνδυνος Οίκτος», που κυκλοφόρησε το 1939, ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα μυθιστορήματα στον κόσμο, μεταφέρεται για πρώτη φορά στην ελληνική θεατρική σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθεσία Κερασίας Σαμαρά.

Με φόντο την παρηκμασμένη πολυτέλεια της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας και το αυστηρό στρατιωτικό περιβάλλον, ο ανεκπλήρωτος έρωτας ανάμεσα σ’ έναν αξιωματικό και σε μια πλούσια, παράλυτη κοπέλα σκιαγραφεί συναρπαστικά την καταστροφική αδυναμία του ανθρώπου να ξεπεράσει τα όριά του, για χάρη της ανθρωπότητας.

Μία σαγηνευτική ερωτική ιστορία, στην οποία πρωταγωνιστούν η φονική απώθηση της αλήθειας, η απειλή του πολέμου, ο ναρκισσισμός του ευεργέτη, η δύναμη του πλούτου και η έκπτωση της τιμής και του έρωτα.

Η σωματική αναπηρία, που απαντάται σε τρεις από τους επτά βασικούς ήρωες του έργου, καθρεφτίζει την κοινωνική «παράλυση», όχι μόνο απέναντι στον επερχόμενο πόλεμο, αλλά και στην ατομική ευθύνη.

Η αριστοκρατική λάμψη θολώνει κάτω από τα σύννεφα του πολέμου και τα μεγάλα ηθικά διλήμματα βασανίζουν τους ήρωες και προκαλούν ρίγη έντονης ψυχικής διέγερσης. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ετοιμάζουν τον Μεγάλο Πόλεμο. Πρωταγωνιστής τώρα ο στρατός, εισβάλλει σ’ έναν αστικό πολιτισμό που τον κατάπιε η ηθική παρακμή, η βαναυσότητα και η τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η ανατομία του οίκτου, η σωματική παράλυση και η ψυχική παραλυσία, ο ανεκπλήρωτος έρωτας, ο επικείμενος πόλεμος, ο πόθος της αποδοχής, το ψέμα, η ανθρώπινη δειλία, ο πλούτος που εξαγοράζει την αγάπη, η ηδονή της εξουσίας συνθέτουν συναρπαστικές δραματικές σκηνές, που ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Κώστας Αρζόγλου, Χίλντα Ηλιοπούλου, Βίκυ Μαραγκάκη, Βασίλης Μήλιος, Χάρης Παπαδόπουλος και Μαρία Φραγγεδάκη.

Η ζωντανή μουσική από τον συνθέτη Τάκη Μπαρμπέρη, καθώς και η επί σκηνής αφήγηση από την Κερασία Σαμαρά συμπληρώνουν ένα πολύπτυχο θέαμα, που ολοκληρώνεται με το εικαστικό σκηνικό της ζωγράφου και χαράκτριας Εύας Μελά, αλλά και με τους φωτισμούς του Γιώργου Μπούχρα.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Στη σκιά του επερχόμενου Α’ παγκοσμίου πολέμου, το 1914, η Έντιθ φον Κεκεσφάλβα, μία ημιπαράλυτη κοπέλα, κόρη τοπικού άρχοντα, ερωτεύεται με πάθος έναν νεαρό υπίλαρχο, τον Άντον Χόφμιλερ, αξιωματικό του Αυστριακού ιππικού. Εκείνος, κυριευμένος από οίκτο, εξαναγκάζεται από τον πατέρα και τον γιατρό της σε μια ψευδεπίγραφη σχέση μαζί με την κοπέλα, η οποία θα έχει τραγικές επιπτώσεις και για τους δύο. Ο Άντον, ήρωας πολέμου πια, μετά από χρόνια, το 1938, στα πρόθυρα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αφηγείται στον συγγραφέα την τραγική του ιστορία, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε περισσότερο λιποτάκτης μπροστά στην ατομική του ευθύνη, παρά ήρωας των καθηκόντων του.

Ο «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΙΚΤΟΣ» ΣΗΜΕΡΑ

Το έργο αποδεικνύεται ανατριχιαστικά επίκαιρο, καθώς νομοτελειακά διαβλέπει, μέσα από τις παραβολικές του αναφορές, τη σκιά του πολέμου πάνω στη σημερινή, έκπληκτη, άβουλη, Ευρώπη, που ελπίζοντας για το καλύτερο, ξορκίζει, αδρανώντας, την επερχόμενη συμφορά.

Ο εφησυχασμός των πολιτών μετά από την Pax Britannica (1815-1914), μία πολυετή περίοδο σχετικής ειρήνης, που περιελάμβανε βέβαια σημαντικές, αλλά μόνο κατά τόπους, συρράξεις, η ψευδεπίγραφη ασφάλεια που νιώθουν οι Ευρωπαίοι του 1938, με τη σκιά της ναζιστικής Γερμανίας να επελαύνει, θυμίζει επικίνδυνα την αμήχανη αδράνειά μας απέναντι στους πολέμους που μας κυκλώνουν, στην κατάλυση των κανόνων δικαίου και στην αυθαίρετη κατακτητική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων.

Κάτι τρομακτικό σέρνεται τριγύρω, βρυχάται από μακριά, στην πραγματικότητα, όμως, κρέμεται απειλητικά πάνω από τα κεφάλια μας. Οι ψεύτικες παρηγοριές, ο καθησυχασμός, η άμβλυνση των γεγονότων, οι παραχωρήσεις, η κοινωνική αναλγησία και η ενδοτική λογική μας, θυμίζουν επώδυνα την σπαρακτική ιστορία που μας αφηγείται, ως αυτήκοος μάρτυρας, ο Stefan Zweig.

Η σκηνοθεσία σχολιάζει την καθολικότητα του κινδύνου της καταστροφής, που ελλοχεύει σε κάθε ιστορική στιγμή, χάρη στην ατελή φύση του ανθρώπου και στην αδυναμία του να αντιδράσει σθεναρά επιλέγοντας ανυποχώρητα το δρόμο της ατομικής ευθύνης.

«…ξέρω πια πως κανένα έγκλημα δεν ξεχνιέται, όσο βρίσκεται ακόμα στη συνείδησή μας…»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Πρωτότυπη μετάφραση: Μιμίκα Κρανάκη

Σκηνοθεσία-Θεατρική απόδοση: Κερασία Σαμαρά

Σκηνικά -Κοστούμια-Εικαστική δημιουργία: Εύα Μελά, Άννα- Λουκίδη -Ανδρέου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – Ζωντανή εκτέλεση: Τάκης Μπαρμπέρης

Φωτισμοί: Γιώργος Μπούχρας

Σχεδιασμός αφίσας-προγράμματος: Πέτρος Αργυρός

Βοηθός σκηνοθέτη: Τώνια Αποστόλου

Διεύθυνση παραγωγής: Τζένη Αναγνωστοπούλου

Κίνηση: Ρούλα Κουτρουμπέλη

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Υπεύθυνη Social Media: Εύα Καραχάλιου The Digital Owl

Φωτογραφίες-Teaser -Trailer: Αντιγόνη Νουφαρίτση, Τζένη Γαβρά

Social Media Videos: Νίκος Κοκονέζης

Παραγωγή: ΘΕΣΙΣ, www.thesisproduction.gr

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Κώστας Αρζόγλου, Χίλντα Ηλιοπούλου, Βίκυ Μαραγκάκη, Βασίλης Μήλιος, Χάρης Παπαδόπουλος, Κερασία Σαμαρά, Μαρία Φραγγεδάκη.

ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ συνθέτει και παίζει, ο Τάκης Μπαρμπέρης.

H παράσταση «Eπικίνδυνος οίκτος» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας SARKK SA. (Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της TOMMY HILFIGER & CALVIN KLEIN για την Ελλάδα & στα Βαλκάνια)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Θέατρο ΧΩΡΟΣ

Πραβίου 6-8, Βοτανικός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Από Τετάρτη 11 Μαρτίου έως Κυριακή 15 Μαρτίου
και από Τρίτη 17 Μαρτίου έως Πέμπτη 26 Μαρτίου

ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21.00

Τετάρτη και Κυριακή στις 20.00.

Διάρκεια: 2 ώρες (με διάλειμμα 10’)

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Online προπώληση: «Επικίνδυνος οίκτος» του Stefan Zweig | Εισιτήρια εδώ!

Τιμές εισιτηρίων: 17€ κανονικό, 14€ για μαθητές, φοιτητές, ΑμεΑ, ανέργους και άνω των 65 ετών, 5€ για ατέλειες

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζεται η Σουηδία για πόλεμο; - Εγκαθιστά σύστημα συναγερμού σε περίπτωση αεροπορικής επιδρομής

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς: «Αίσχος»

17:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Νέος «μνηστήρας» για Τζολάκη - Οι απαιτήσεις του παίκτη και τα «αγκάθια»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Έξοδος για γερά νευρά - Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός - Δείτε Live

17:36LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο spoiler: Εγκυμοσύνη σοκ – Αποκαλύψεις που φέρνουν ανατροπές

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμωλος κερδίζει τον φωτογραφικό διαγωνισμό 10 χρόνων EPAS

17:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Επικίνδυνος οίκτος» Ungeduld des Herzens Ανυπομονησία της καρδιάς (1939) του Stefan Zweig

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρός στρατιώτης από πυροβολισμό στο κεφάλι κατά την διάρκεια «παιχνιδιού» με συναδέλφους

17:31LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Η νέα ημερομηνία της δίκης για το revenge porn βίντεο μετά τη διακοπή

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο παράγοντας “Χ”έιζ-Ντέιβις του αυριανού τελικού

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Βίντεο λίγο πριν τη δολοφονία - Στον ανακριτή ο Βούλγαρος ισοβίτης και ο αρχιφύλακας

17:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει τους δασμούς Τραμπ

17:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Θα τα δώσουμε όλα για να κατακτήσουμε το τρόπαιο»

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

17:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Φουρνιέ: «Οι τελικοί κερδίζονται από την ομάδα που το θέλει περισσότερο»

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζω το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Παίζει με ένα παιδί με μια «μπάλα» που μοιάζει με γυναικείο στήθος

16:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Φυλακές Δομοκού: Αναπαράσταση της δολοφονίας ζήτησε ο δικηγόρος του δράστη – Αρνείται την εμπλοκή του ο αρχιφύλακας

16:49LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πολλές φορές δέχομαι σχόλια για τα κιλά μου, τα λένε ακόμα και μπροστά μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Βίντεο λίγο πριν τη δολοφονία - Στον ανακριτή ο Βούλγαρος ισοβίτης και ο αρχιφύλακας

16:01ΚΑΙΡΟΣ

Με κακοκαιρία ξεκίνησε η έξοδος του τριημέρου: Έντονη βροχόπτωση και μποτιλιάρισμα στην εθνική οδό

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η τελευταία εικόνα του ψυχρού μετώπου - Βροχοκαταιγίδες στην Αττική με μεγάλες ραγδαιότητες

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα, λέει ο Βέλγος συλλέκτης

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Έξοδος για γερά νευρά - Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός - Δείτε Live

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

17:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει τους δασμούς Τραμπ

15:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Καλλιάνος: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας σχηματίστηκε στα δυτικά» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μανικετόκουμπα του Άδωνι Γεωργιάδη στη Νίκαια: «Όταν πας στον Δράκουλα δεν έχεις Σταυρό;»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: «Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μου», ο αποχαιρετισμός του πρωθυπουργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ