Ο παράγοντας “Χ”έιζ-Ντέιβις του αυριανού τελικού

Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής, στη σεζόν, έχει πραγματοποιήσει μια πολύ καλύτερη πορεία από τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα χωρίς να έχει παίξει κάποιο ιδιαίτερο μπάσκετ, έχει εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι πρόκειται για μια ομάδα “χτισμένη” εδώ και χρόνια, για μια ομάδα με ξεκάθαρους ρόλους και χημεία, αλλά και την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποιούν παίκτες “κλειδιά”, όπως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, εξαιτίας των δικών του λαθών, δεν έχει καταφέρει να βρει την ηρεμία που απαιτείται για να μπορέσει να δουλέψει και να βγάλει στο παρκέ αυτό που πραγματικά μπορεί.

Τα δεδομένα όμως, τις τελευταίες ώρες, φαίνεται πως έχουν αλλάξει. Ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει στροφές, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σοβαρά αγωνιστικά θέματα και ο Εργκίν Αταμάν προσπαθεί να προσθέσει στην “εξίσωση” της αυριανής “μάχης” και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ βρίσκεται στον Παναθηναϊκό, λιγότερο από μια εβδομάδα και θα παίξει στον αυριανό τελικό με τρεις προπονήσεις και δύο αγώνες (κόντρα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή).

Στον προημιτελικό και τον ημιτελικό ο Εργκίν Αταμάν έδειξε ξεκάθαρα την πρόθεση του να βάλει τον Ντέιβις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όσο το δυνατόν πιο… βαθιά στο παιχνίδι και την νοοτροπία της νέας του ομάδας, με τον Αμερικανό να είναι με τον Χουάντσο στο “4” και τον Ντίνο Μήτογλου να “μετακομίζει” στο “5” μαζί με τον Ρισόν Χολμς.

Ο Αμερικανός αγωνίστηκε για 16 λεπτά με τον ΠΑΟΚ και 14 λεπτά με τον Ηρακλή, έχοντας 16 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα στην πρεμιέρα του, ενώ στα ημιτελικά είχε 9 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Αυτό όμως που έχει σημασία δεν είναι τα νούμερα, αλλά το πως ο Ντέιβις έχει καταφέρει να ενσωματωθεί στην ομάδα του “τριφυλλιού”. Πως έχει καταφέρει να “δέσει” με τους υπόλοιπους παίκτες και πως έχει μπει στο σύστημα της ομάδας.

Η εμπειρία του αλλά και “γνώση” του από τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό, είναι δεδομένο πως θα αποδειχθούν καθοριστικές στον αυριανό τελικό, με την παρουσία του Αμερικάνου να μην αποκλείεται να αποδειχθεί κομβική και καταλυτική στην εξέλιξη της τελικής έκβασης της αναμέτρησης.

