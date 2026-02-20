Κρίσταλ Πάλας: Πρόστιμο 50.000 λιρών για το πανό κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αγγλίας (FA), η Κρίσταλ Πάλας θα πληρώσει 50.000 λίρες (57.180 ευρώ) για το πανό που σήκωσαν οπαδοί της κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη και της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Αυτό το περιστατικό είχε συμβεί στην αναμέτρηση των δύο ομάδων τον περασμένο Αύγουστου στο «Σέλχαστ Παρκ». Στην πρώτη «κόντρα» μετά τον υποβιβασμό της Πάλας από το Europa League στο Conference League, λόγω παραβίασης κανόνων πολυ-ιδιοκτησίας. Απόφαση που ανέβασε την Φόρεστ στο Europa League.

«Ο σύλλογος δεν κατάφερε να διασφαλίσει ότι οι θεατές ή/και οι οπαδοί του δεν θα συμπεριφέρονταν με ακατάλληλο, υβριστικό, προσβλητικό ή/και προκλητικό τρόπο σε αυτόν τον αγώνα», αναφέρει η ανακοίνωση της FA για την τιμωρία.