Εργκίν Αταμάν: «Θα τα δώσουμε όλα για να κατακτήσουμε το τρόπαιο»

Η ώρα για τον τελικό του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδος, πλησιάζει. Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι αιωνίων που θα κρίνει το ποιος θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Ο Εργκίν Αταμάν στην τοποθέτησή του την παραμονή του αγώνα, ξεκαθάρισε πως οι «πράσινοι» θα κάνουν τα πάντα για το τρόπαιο, καθώς θέλουν να δώσουν χαρά στον κόσμο τους. Πάντως επισήμανε και την δυναμική του αντιπάλου που καθιστά το ματς ιδιαίτερα δύσκολο.

Αναλυτικά η δήλωση του Αταμάν:

«Στον τελικό τίθενται αντιμέτωπες δύο μεγάλες ομάδες. Κάθε φορά, το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Το ποια ομάδα θα βρεθεί σε καλύτερη ημέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Από την πλευρά μας θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όπως και πέρσι, και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας. Φυσικά, γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα, που μέχρι στιγμής παίζει καλό μπάσκετ και στην EuroLeague».