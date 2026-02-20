Γαλλία: Νεκρός στρατιώτης από πυροβολισμό στο κεφάλι κατά την διάρκεια «παιχνιδιού» με συναδέλφους

Ο 20χρονος Αλεξάντρε Λάνκμπιν, που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό στο κεφάλι

Τραγωδία σημειώθηκε στην γαλλική κοινότητα Κλαμάρ, όταν ένας στρατιώτης δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ συμμετείχε σε ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ενός πάρτι, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όλα έγιναν το Σάββατο, όταν ο ταξίαρχος Αλεξάντρε Λάνκμπιν πήγε σε ένα πάρτι μαζί με τους συνάδελφους του στο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Νοσοκομείο Percy στο Κλαμάρ, δυτικά του Παρισιού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένα γεμάτο πιστόλι εκπυρσοκρότησε, κατά τη διάρκεια αυτού που περιγράφεται ως «παιχνίδι μεταξύ στρατιωτών», και μια σφαίρα χτύπησε τον Λάνκμπιν στο κεφάλι.

Το «παιχνίδι», στο οποίο συμμετείχαν τέσσερις στρατιώτες, είχε ως σκοπό να αφοπλιστεί ο ένας από αυτούς. Το όπλο είναι συνήθως άδειο όταν παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα σε στρατιώτες, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν, σχολιάζουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Loïc Mizon, κυβερνήτης στον στρατό του Παρισιού, δήλωσε ότι έμαθε με «βαθιά θλίψη» για τον θάνατο του 20χρονου. «Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου συμπαράσταση στην οικογένεια και τους αγαπημένους του και να τους διαβεβαιώσω ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα τους δείξουν πλήρη υποστήριξη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο «X».

Profonde tristesse d’apprendre tôt ce matin le décès du brigadier Alexandre LANCKBEEN, à l’hôpital militaire de Percy, des suites de ses blessures.

Je tiens à exprimer toute ma compassion à l’égard de sa famille et de ses proches et les assurer du soutien des armées pic.twitter.com/HPMvfXJLhu — Gouverneur militaire de Paris (GMP) (@Gouv_mili_Paris) February 20, 2026

Οι τρεις στρατιώτες που εμπλέχτηκαν στην τραγωδία που σημειώθηκε, εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστή την Τρίτη στο Παρίσι και οι κατηγορίες αναμένεται να αναθεωρηθούν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ταξίαρχος Λάνκμπιν υπηρετούσε στην 35η Ταξιαρχία Αλεξιπτωτιστών με έδρα το Ταρμπ.