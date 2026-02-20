Europa League: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Στα πρώτα παιχνίδια των play offs, τόσο οι «πράσινοι» όσο και ο «Δικέφαλος του Βορρά» αγωνίστηκαν εντός έδρας, αλλά κανένας δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να ανατρέψει το σκορ κόντρα στην Πλζεν, όμως οι Τσέχοι βρήκαν ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα για το τελικό 2-2, διατηρώντας παράλληλα αήττητο στη φετινή διοργάνωση. Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, οι πιθανότητες πρόκρισης των «πράσινων» στους «16» ανέρχονται στο 33%, με τη Βικτόρια να έχει σαφές προβάδισμα 67%.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το τίμημα των σημαντικών απουσιών, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 στην Τούμπα από τη Θέλτα. Οι πιθανότητες πρόκρισης για τον «Δικέφαλο» είναι πλέον μόλις 13%, έναντι 87% των Ισπανών, σύμφωνα με την ίδια πλατφόρμα.

↗️ To qualify for ? UEL Round of 16 (as of 19 Feb);



99.6% ?? Stuttgart​

99% ??????? Nottingham Forest​

96% ?? Genk​

93% ?? Bologna​

87% ?? Celta Vigo​

74% ?? Crvena Zvezda​

67% ?? Viktoria Plzeň​

57% ?? Ludogorets​

--

43% ?? Ferencváros​

33% ?? Panathinaikos​

26% ?? Lille​

13% ??… pic.twitter.com/W4f9G3owhV — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 19, 2026

