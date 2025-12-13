ΗΠΑ: Πήγαν να σπάσουν ρεκόρ Γκίνες ψήνοντας πάνω από 83.000 μπισκότα

Χριστουγεννιάτικα μπισκότα από τη μεγάλη ανταλλαγή στο Πίτσμπεργκ, όπως δημοσιεύτηκαν από μέλη της ομάδας στο Facebook

Μια εντυπωσιακή προσπάθεια για την κατάρριψη παγκόσμιου ρεκόρ πραγματοποιήθηκε στο Πίτσμπεργκ των ΗΠΑ, όπου ψήθηκαν συνολικά 83.427 μπισκότα στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ανταλλαγής μπισκότων στον κόσμο.

Την πρωτοβουλία ανέλαβε η κοινότητα The Wedding Cookie Table Community μέσω Facebook, συγκεντρώνοντας 583 ερασιτέχνες και επαγγελματίες ζαχαροπλάστες, οι οποίοι συμμετείχαν σε 67 ομάδες από 14 πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και από τη Νέα Ζηλανδία.

Τα μπισκότα τοποθετήθηκαν σε τραπέζια ομάδων στον χώρο της εμποροπανήγυρης της κομητείας Ουάσινγκτον, με τους συμμετέχοντες να μοιράζουν τελικά 73.835 μπισκότα στο κοινό.

https://www.instagram.com/reel/DSIzUaqjfib/

Τα μπισκότα είχαν χριστουγεννιάτικα σχέδια. «Όλα ήταν διακοσμημένα με χιονόμπαλες, Άγιους Βασίληδες και ταράνδους. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό», δήλωσε στο CBS-Pittsburgh η δημιουργός της κοινότητας, Λόρα Μαγκονέ.

Η δράση βασίστηκε σε ένα παλιό τοπικό έθιμο του Πίτσμπεργκ, σύμφωνα με το οποίο σε γάμους και γιορτές προσφέρονται μεγάλες ποικιλίες σπιτικών μπισκότων στους καλεσμένους.

Η ομάδα The Wedding Cookie Table Community στο Facebook, με περισσότερα από 396.000 μέλη, που διοργάνωσε τη μεγάλη ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων μπισκότων

Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών, οι οποίοι εργάστηκαν επί ημέρες για την προετοιμασία και το ψήσιμο των μπισκότων. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα θερμή, με πλήθος επισκεπτών να συμμετέχει στη γιορτινή εκδήλωση.

Αφίσα της διοργάνωσης «World’s Largest Christmas Cookie Exchange», όπου καταγράφονται τα εντυπωσιακά στοιχεία της προσπάθειας για παγκόσμιο ρεκόρ

Το υλικό και τα στοιχεία της δράσης θα κατατεθούν στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, με στόχο τη δημιουργία νέας κατηγορίας με τίτλο «η μεγαλύτερη ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων μπισκότων», ενώ η τελική απόφαση για την αναγνώριση του παγκόσμιου ρεκόρ αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.