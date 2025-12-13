ΗΠΑ: Πήγαν να σπάσουν ρεκόρ Γκίνες ψήνοντας πάνω από 83.000 μπισκότα

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη ανταλλαγή μπισκότων παργματοποιήθηκε στο Πίτσμπεργκ και φιλοδοξεί να μπει στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

ΗΠΑ: Πήγαν να σπάσουν ρεκόρ Γκίνες ψήνοντας πάνω από 83.000 μπισκότα

Χριστουγεννιάτικα μπισκότα από τη μεγάλη ανταλλαγή στο Πίτσμπεργκ, όπως δημοσιεύτηκαν από μέλη της ομάδας στο Facebook

WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια εντυπωσιακή προσπάθεια για την κατάρριψη παγκόσμιου ρεκόρ πραγματοποιήθηκε στο Πίτσμπεργκ των ΗΠΑ, όπου ψήθηκαν συνολικά 83.427 μπισκότα στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ανταλλαγής μπισκότων στον κόσμο.

Την πρωτοβουλία ανέλαβε η κοινότητα The Wedding Cookie Table Community μέσω Facebook, συγκεντρώνοντας 583 ερασιτέχνες και επαγγελματίες ζαχαροπλάστες, οι οποίοι συμμετείχαν σε 67 ομάδες από 14 πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και από τη Νέα Ζηλανδία.

Τα μπισκότα τοποθετήθηκαν σε τραπέζια ομάδων στον χώρο της εμποροπανήγυρης της κομητείας Ουάσινγκτον, με τους συμμετέχοντες να μοιράζουν τελικά 73.835 μπισκότα στο κοινό.

https://www.instagram.com/reel/DSIzUaqjfib/

Τα μπισκότα είχαν χριστουγεννιάτικα σχέδια. «Όλα ήταν διακοσμημένα με χιονόμπαλες, Άγιους Βασίληδες και ταράνδους. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό», δήλωσε στο CBS-Pittsburgh η δημιουργός της κοινότητας, Λόρα Μαγκονέ.

χριστούγεννα - μπισκότα

Χριστουγεννιάτικα μπισκότα από τη μεγάλη ανταλλαγή στο Πίτσμπεργκ, όπως δημοσιεύτηκαν από μέλη της ομάδας στο Facebook

Η δράση βασίστηκε σε ένα παλιό τοπικό έθιμο του Πίτσμπεργκ, σύμφωνα με το οποίο σε γάμους και γιορτές προσφέρονται μεγάλες ποικιλίες σπιτικών μπισκότων στους καλεσμένους.

group.jpg

Η ομάδα The Wedding Cookie Table Community στο Facebook, με περισσότερα από 396.000 μέλη, που διοργάνωσε τη μεγάλη ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων μπισκότων

Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών, οι οποίοι εργάστηκαν επί ημέρες για την προετοιμασία και το ψήσιμο των μπισκότων. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα θερμή, με πλήθος επισκεπτών να συμμετέχει στη γιορτινή εκδήλωση.

59680940510236604838115102452539401529110769n.jpg

Αφίσα της διοργάνωσης «World’s Largest Christmas Cookie Exchange», όπου καταγράφονται τα εντυπωσιακά στοιχεία της προσπάθειας για παγκόσμιο ρεκόρ

Το υλικό και τα στοιχεία της δράσης θα κατατεθούν στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, με στόχο τη δημιουργία νέας κατηγορίας με τίτλο «η μεγαλύτερη ανταλλαγή χριστουγεννιάτικων μπισκότων», ενώ η τελική απόφαση για την αναγνώριση του παγκόσμιου ρεκόρ αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός σε Πανεπιστημιούπολη μετά από πυροβολισμούς: «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας»

00:39ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συναντήσεις Ζελένσκι με Ευρωπαίους και Αμερικάνους στο Βερολίνο

00:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε «μπλόκο-αλκοτέστ» της τροχαίας - «Κάνετε σπουδαία δουλειά» είπε σε άνδρες και γυναίκες της τροχαίας και έκανε αλκοτέστ

23:57WHAT THE FACT

ΗΠΑ: Πήγαν να σπάσουν ρεκόρ Γκίνες ψήνοντας πάνω από 83.000 μπισκότα

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης: «Το 2026 θα λειτουργήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο στο 100%»

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Το μήνυμά του σώζει ζωές - Αλματώδης η διαδικτυακή αναζήτηση για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης και Μακρόν θα υπογράψουν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελευταίο ματς του Ζαφείρη με τη Σλάβια Πράγας – Το «ευχαριστώ» των Τσέχων

23:24LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: «Μεταμόρφωσα την εικόνα μου» - Πώς εξηγεί το look των τελευταίων χρόνων

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 123 κρατούμενους: “Σ’ αγαπώ” η πρώτη κουβέντα που είπε η σύζυγός του Μπιαλιάτσκι μετά από 5 χρόνια

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ: Η αστυνομία κλείνει την έρευνα για διαρροή πληροφοριών της Βιρτζίνια Τζιούφρε - Η οργή της οικογένειας

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Δεν είμαι σίγουρος για Όσμαν και Χολμς»

22:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζεστός βραχώδης πλανήτης με ατμόσφαιρα: Η ανακάλυψη της NASA που αλλάζει τα δεδομένα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Το χριστουγεννιάτικο απορριμματοφόρο που έκλεψε την παράσταση στην Ερμού

22:32WHAT THE FACT

Περού: Ένας ναός 5.000 ετών ανακαλύφθηκε στην έρημο - Γιατί ήταν θαμμένοι τρεις σκελετοί στον τοίχο;

22:28ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK - Παναθηναϊκός AKTOR 63-101: Αντέδρασε και διέσυρε την Ένωση στην έδρα της

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Προβληματισμός στο Μαξίμου μετά το «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Ένταση στα μπλόκα

22:09LIFESTYLE

Μοιράζει λεφτά η Τέιλορ Σουίφτ: Το αστρονομικό μπόνους στο συνεργείο της περιοδείας της

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – Asteras Aktor 0-0: Δοκάρια και τακτική κράτησαν το ματς στο μηδέν

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τέσσερις άνδρες επειδή ντύθηκαν σαν τους «Peaky Blinders»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

00:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε «μπλόκο-αλκοτέστ» της τροχαίας - «Κάνετε σπουδαία δουλειά» είπε σε άνδρες και γυναίκες της τροχαίας και έκανε αλκοτέστ

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική φωτογραφία στο γραφείο του Επστάιν: Ημιλιπόθυμο κορίτσι στον καναπέ

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος «μίλησε» και ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ, οι πιέσεις και τα ασφαλή συμπεράσματα της ανακρίτριας

21:02WHAT THE FACT

«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

00:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός σε Πανεπιστημιούπολη μετά από πυροβολισμούς: «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας»

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Προβληματισμός στο Μαξίμου μετά το «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Ένταση στα μπλόκα

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η επόμενη μέρα μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη και την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους - Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματά τους

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά αντίποινα υπόσχεται ο Τραμπ για τους 3 νεκρούς Αμερικανούς στη Συρία σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

06:44ΚΟΣΜΟΣ

«Μαρμάρινη Θεά» ηλικίας 2300 ετών ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη - Γιατί εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ