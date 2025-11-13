«Ξεκινά από τα πόδια»: Το προειδοποιητικό σύμπτωμα για καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή θρόμβους

Επειδή μπορεί να μην ευθύνεται η ορθοστασία ή η κούραση της καθημερινότητας, δείτε τι μπορεί να συμβαίνει αν τα πόδια σας πρήζονται

«Ξεκινά από τα πόδια»: Το προειδοποιητικό σύμπτωμα για καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή θρόμβους
Πολλές φορές στο τέλος της ημέρας επιστρέφοντας στο σπίτι αισθάνεστε τα πόδια σας «βαριά» και πρησμένα.

Συνήθως οι περισσότεροι το αποδίδουν στην κουραστική καθημερινότητα, όμως ειδικοί προειδοποιούν, ότι αυτό το είδος πρηξίματος, ειδικά αν είναι επίμονο και ανεξήγητο, μπορεί να είναι ένα σιωπηλό αλλά σοβαρό σημάδι για κρυμμένο κίνδυνο υγείας.

Τα πρησμένα πόδια, οι αστράγαλοι ή τα πόδια, γνωστά ιατρικά ως περιφερικό οίδημα, είναι αρκετά συνηθισμένα, ειδικά μετά από μακρά περίοδο ορθοστασίας, καθιστικής στάσης ή με την προχωρημένη ηλικία. Εμφανίζεται όταν συσσωρεύεται υπερβολική ποσότητα υγρού στους ιστούς. Επειδή η βαρύτητα ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στα κάτω άκρα, τα πόδια και οι αστράγαλοι είναι συχνά τα πρώτα μέρη όπου θα το παρατηρήσετε. Τα υγρά τείνουν να συσσωρεύονται στα χαμηλότερα μέρη του σώματος — πόδια, αστράγαλοι και πόδια — όταν η κυκλοφορία είναι μειωμένη.

Όταν το πρήξιμο οφείλεται σε υποκείμενη ασθένεια και όχι απλώς σε πολύωρη ορθοστασία, είναι πιο πιθανό να είναι μόνιμο, αμφοτερόπλευρο (και στις δύο πλευρές) ή να συνοδεύεται από άλλα ανησυχητικά σημάδια (για παράδειγμα, απροσδόκητη αύξηση βάρους, δύσπνοια, κιτρίνισμα του δέρματος). Σύμφωνα με την Mayo Clinic, οι αιτίες του περιφερικού οιδήματος κυμαίνονται από αβλαβείς (πολύωρη ορθοστασία, υψηλή πρόσληψη αλατιού) έως σοβαρές ασθένειες όπως καρδιακές, ηπατικές ή νεφρικές παθήσεις.

Καρδιακή ανεπάρκεια

Στην περίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας που οφείλεται σε πρησμένα πόδια, η καρδιά δεν αντλεί αίμα αποτελεσματικά. Αυτό προκαλεί συσσώρευση αίματος και υγρών στις φλέβες και, τελικά, διαρροή υγρών στους γύρω ιστούς, ειδικά στο κάτω μέρος του σώματος.

Σε αυτή την περίπτωση, το πρήξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους μπορεί να είναι ένα πρώιμο ορατό σημάδι. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κόπωση, δύσπνοια (ειδικά όταν ξαπλώνετε) ή γρήγορη αύξηση βάρους λόγω κατακράτησης υγρών. Επειδή το πρήξιμο μπορεί να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται, είναι εύκολο να το αγνοήσετε. Ωστόσο, εάν επιμένει, θα πρέπει να υποβληθείτε σε διεξοδική ιατρική εξέταση.

Ηπατική νόσος

Το ήπαρ διαδραματίζει βασικό ρόλο στην παραγωγή πρωτεϊνών (όπως η αλβουμίνη) που βοηθούν στη διατήρηση των υγρών εντός των αιμοφόρων αγγείων. Σε προχωρημένη ηπατική νόσο, όπως η κίρρωση, αυτό το σύστημα καταρρέει, δεν καταφέρνει να διαχειριστεί την ισορροπία των υγρών και, ως αποτέλεσμα, τα υγρά διαρρέουν στους ιστούς, ειδικά στα πόδια, τους αστραγάλους και ακόμη και στην κοιλιά. Εάν παρατηρήσετε πρήξιμο και άλλα συμπτώματα, όπως κιτρίνισμα του δέρματος ή των ματιών (ίκτερος), ευρυαγγείες ή ανεξήγητους μώλωπες, θα πρέπει να επισκεφθείτε έναν επαγγελματία υγείας.

Θρόμβοι αίματος (βαθιά φλεβική θρόμβωση)

Ένα πρήξιμο σε ένα πόδι, ειδικά αν είναι ξαφνικό, επώδυνο, ζεστό, κόκκινο ή ευαίσθητο, μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από τις επιπτώσεις μιας κουραστικής ημέρας — σύμφωνα με το Harvard Health, μπορεί να υποδηλώνει βαθιά φλεβική θρόμβωση (DVT), δηλαδή θρόμβο αίματος σε μια βαθιά φλέβα. Επειδή ένας θρόμβος μπορεί να αποκολληθεί και να μεταφερθεί στους πνεύμονες (προκαλώντας μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή πνευμονική εμβολή), η έγκαιρη παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας.

Τι πρέπει να κάνετε αν παρατηρήσετε πρήξιμο στα πόδια ή στους αστραγάλους;

Παρατηρήστε το μοτίβο: Εμφανίζεται μόνο στο ένα πόδι (που μπορεί να υποδηλώνει θρόμβο) ή και στα δύο; Εμφανίζεται μετά από μια κουραστική μέρα όρθιου ή καθιστού ή είναι ανεξήγητο και επίμονο;

Ελέγξτε άλλα συμπτώματα: Δύσπνοια, δυσφορία στο στήθος, αίσθημα βαρύτητας στα πόδια, κιτρίνισμα του δέρματος, ξαφνική αύξηση βάρους ή πόνος στα πόδια είναι όλα συμπτώματα που προκαλούν ανησυχία.

Αρχικά μέτρα που πρέπει να λάβετε: Ανυψώστε τα πόδια σας αρκετές φορές την ημέρα, αποφύγετε να κάθεστε ή να στέκεστε σε ένα μέρος για πολύ ώρα, μειώστε την πρόσληψη αλατιού και παραμείνετε δραστήριοι.

Αν το πρήξιμο είναι ξαφνικό, επώδυνο, μονόπλευρο (σε ένα πόδι), συνοδεύεται από δύσπνοια ή πόνο στο στήθος, ή αν έχετε γνωστούς παράγοντες κινδύνου για την καρδιά, το συκώτι ή θρόμβους, είναι σκόπιμο να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Πώς να φροντίζετε τα πόδια σας

Για να φροντίζετε τα πόδια σας και να προλαμβάνετε το περιφερικό οίδημα, λάβετε υπόψη μερικές απλές συμβουλές:

Υψώστε τα πόδια σας: Στηρίξτε τα πόδια σας σε μαξιλάρια σε ύψος πάνω από την καρδιά σας για 15-20 λεπτά αρκετές φορές την ημέρα, για να βοηθήσετε στην αποστράγγιση των υγρών.

Μείνετε δραστήριοι: Αποφύγετε να κάθεστε ή να στέκεστε όρθιοι για μεγάλες περιόδους. Κάντε σύντομους περιπάτους και απλές ασκήσεις, όπως ανύψωση των αστραγάλων, για να βελτιώσετε την κυκλοφορία.

Διαχειριστείτε το βάρος σας: Το υπερβολικό βάρος μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία του αίματος, οπότε η διατήρηση ενός υγιούς βάρους μπορεί να βοηθήσει.

Φορέστε κάλτσες συμπίεσης: Αυτές βοηθούν στη βελτίωση της ροής του αίματος και μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για όσους περνούν πολύ χρόνο όρθιοι.

Μειώστε την πρόσληψη αλατιού: Μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση υγρών. Επιλέξτε τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και περιορίστε τα επεξεργασμένα και αλμυρά προϊόντα.

Μείνετε ενυδατωμένοι: Πίνετε άφθονο νερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η σωστή ενυδάτωση βοηθά το σώμα σας να αποβάλλει το υπερβολικό νάτριο.

Κάντε μασάζ στα πόδια σας: Κάντε απαλό μασάζ στα πόδια και τους αστραγάλους σας, ξεκινώντας από τα δάχτυλα των ποδιών και προχωρώντας προς την καρδιά, για να τονώσετε την κυκλοφορία.

