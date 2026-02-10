Πατέντα για προσκέφαλο που κάνει μασάζ στο κεφάλι
Η Mercedes-Benz φαίνεται έτοιμη να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη της άνεσης στα πολυτελή αυτοκίνητα.
Σύμφωνα με πρόσφατη πατέντα που κατατέθηκε στο Γερμανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, η γερμανική εταιρεία εξετάζει την ενσωμάτωση συστήματος μασάζ στο προσκέφαλο των καθισμάτων.
