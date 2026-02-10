Η Νάντια Κοντογεώργη στο Newsbomb.gr: «Τίποτα δεν (μου) ήρθε τυχαία στη ζωή»

Η Νάντια Κοντογεώργη ανήκει στη γενιά εκείνων των ηθοποιών που δεν φοβήθηκαν να αλλάξουν πορεία, να ρισκάρουν και να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους μέσα από την τέχνη.

Με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι», σε διασκευή του Kip Williams και σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγιοπετρίτη-Μπογδάνου, μιλά στο Newsbomb.gr για την επιτυχία, τη σύγχρονη εικόνα, τις νέες τάσεις και το πόσο δύσκολο –αλλά αναγκαίο– είναι να παραμένουμε οι πραγματικοί μας εαυτοί στη σημερινή εποχή.

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Στη συζήτηση ανατρέχει στη στιγμή που αποφάσισε να αφήσει τη σιγουριά της Νομικής και να ακολουθήσει τον δρόμο του θεάτρου, σπουδάζοντας στο Εθνικό Θέατρο, ενώ μιλά και για το πώς έχουν μετατοπιστεί οι επιθυμίες και οι ανάγκες της σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της πορείας της.

Αναφέρεται στη σημασία της στοχοπροσήλωσης, της αλήθειας και στη δύναμη του να στέκεσαι μαζί με τον εαυτό σου – και όχι δίπλα του.

Κλείνοντας 20 χρόνια στη δουλειά, δηλώνει τυχερή και βαθιά ευγνώμων για όσα της έχουν συμβεί. Τίποτα, όπως λέει, δεν ήρθε τυχαία. Έχει ζήσει επιτυχίες και ματαιώσεις, ενθουσιασμούς και απορρίψεις και μιλά ανοιχτά για τη σημασία της αποτυχίας ως αναγκαίο στάδιο επανεκκίνησης και αναγέννησης.

«Οφείλουμε να αποτύχουμε», σημειώνει, μιλώντας για το πώς μεταφράζεται σήμερα η έννοια της επιτυχίας και τι σημαίνει πραγματικά το sold out.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο απαιτητικό και πρωτοποριακό πρότζεκτ του «Ντόριαν Γκρέι»: Όχι μόνο στην ενσάρκωση των 26 ρόλων, αλλά κυρίως στον τρόπο αφήγησης. Περιγράφει μια διαδικασία διαλόγου με τους καθρέφτες, την εικόνα και τον ίδιο τον εαυτό.

Για τη Νάντια Κοντογεώργη, τα κλασικά κείμενα - όπως αυτό - παραμένουν ζωντανά και αναγκαία, γιατί μιλούν για την αποδοχή, την αυτοπραγμάτωση και τη διαχρονική ανθρώπινη ευχή της άφθαρτης νεότητας.

Μια συνομιλία για τη δουλειά, την τόλμη, την αποτυχία, την εικόνα και την αλήθεια - με μια ηθοποιό που συνεχίζει να εξελίσσεται, επιλέγοντας κάθε φορά να μένει πιστή στον εαυτό της.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:

Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγιοπετρίτης Μπογδάνος

Από 9 Φεβρουαρίου 2026 | ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ

Δευτέρα & Τρίτη 21:00

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγιοπετρίτης Μπογδάνος

Επιμέλεια Κίνησης: Αγγελική Τρομπούκη

Σκηνογραφία: Μαριάνθη Ράδου

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Εβελίνα Δαρζέντα

Μουσική: Danai Nielsen

Σχεδιασμός Video: Παντελής Μάκκας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Δημήτρης Κασιμάτης

Σχεδιασμός Ήχου: Κωνσταντίνος Μιχόπουλος

ΔΙΑΝΟΜΗ

Νάντια Κοντογεώργη

