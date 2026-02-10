ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το «μυστικό όπλο» του Ράφα Μπενίτεθ για τη ρεβάνς της Τούμπας

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει μια υπερβατική ανατροπή στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει έναν... κρυφό άσο στο μανίκι του.

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το «μυστικό όπλο» του Ράφα Μπενίτεθ για τη ρεβάνς της Τούμπας
Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο, αλλά ήδη η προσοχή έχει στραφεί στον επαναληπτικό ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, την ερχόμενη Τετάρτη (11/2, 20:30).

Οι «πράσινοι» καλούνται να ανατρέψουν το εις βάρος τους 0-1 από το ματς της Λεωφόρου για να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό και να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Το ευτύχημα για τον Ράφα Μπενίτεθ είναι πως μετά τις πολλές απουσίες που αντιμετώπισε στο μεγάλο ματς του «Γ. Καραϊσκάκης», θα έχει πλέον περισσότερες λύσεις στα χέρια του.

Ο Αχμέντ Τουμπά και ο Ανταμ Τσέριν επανήλθαν την Δευτέρα (9/2) στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης στο Κορωπί και τέθηκαν στη διάθεση του Ισπανού προπονητή ενόψει του αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο πρώτος ξεπέρασε την πνευμονία που είχε υποστεί μετά το ματς με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, αφού είχε αγωνιστεί έχοντας ίωση και ο δεύτερος δεν αισθάνεται πλέον ενοχλήσεις, ενώ φουλ προπόνηση έκανε και ο Ρενάτο Σάντσες που υπολογίζεται επίσης κανονικά.

Μάλιστα, ο Τουμπά διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα, δίπλα σε Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον, μιας και ο Μπενίτεθ αναμένεται να διατηρήσει την επιτυχημένη συνταγή του Φαλήρου, με τους τρεις στόπερ. Δεν αποκλείεται να υπάρξει αλλαγή και στη μεσαία γραμμή, με τους Τσέριν και Σάντσες να διεκδικούν τη θέση του Σιώπη δίπλα στον Κοντούρη, ενώ ο Κώτσιρας είναι επικρατέστερος για τη δεξιά πλευρά αντί του Καλάμπρια, μετά και τον μικροτραυματισμό που αντιμετώπισε.

Όσο για την τριάδα της επίθεσης κόντρα στον Ολυμπιακό (Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι), μπορεί να σπάσει λόγω καταπόνησης, με τους Ζαρουρί και Παντελίδη να διεκδικούν μια θέση.

Το «μυστικό όπλο» του Μπενίτεθ

Εκτός κι αν ο Ράφα Μπενίτεθ κάνει τη μεγάλη έκπληξη! Άλλωστε, ο Ισπανός τεχνικός μάς έχει συνηθίσει σε αιφνιδιαστικές αποφάσεις κατά τη θητεία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα μηνύματα που έρχονται το τελευταίο διήμερο από το Κορωπί ευνοούν μια τέτοια συνθήκη.

Ο λόγος για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει το «μυστικό όπλο» του Τριφυλλιού στην προσπάθεια για μια υπερβατική ανατροπή μέσα στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ.

Ο 20χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποτέλεσε την 9η και τελευταία μεταγραφή των «πράσινων» στη χειμερινή περίοδο, έχει λίγες προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά ήδη έχει δώσει σαφέστατα δείγματα του μεγάλου ταλέντου του. Έχει αγωνιστικό ρυθμό, είναι σε καλή κατάσταση και βρέθηκε στην αποστολή κόντρα στον Ολυμπιακό, χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι πιθανό να κάνει το ντεμπούτο του. Και με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο δεν αποκλείεται ακόμα και να τον δούμε να ξεκινά το ματς, σε μια προσπάθεια να αιφνιδιάσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου με κάτι... άγνωστο.

