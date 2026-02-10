Κάθριν Ο’ Χάρα: Πνευμονική εμβολή η αιτία θανάτου της ηθοποιού

Επίσημα επιβεβαιώθηκε η αιτία θανάτου της Κάθριν Ο’ Χάρα, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της ιατροδικαστικής έκθεσης στις ΗΠΑ, η οποία αποδίδει τον θάνατό της σε πνευμονική εμβολή. Η Καναδή ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, σε ηλικία 71 ετών.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, η πνευμονική εμβολή αφορά θρόμβο αίματος στους πνεύμονες. Ως μακροχρόνια υποκείμενη αιτία καταγράφεται καρκίνος του ορθού, για τον οποίο η Ο’ Χάρα φέρεται να λάμβανε θεραπεία από τον Μάρτιο του 2025. Η ασθένεια δεν είχε γίνει γνωστή στο κοινό όσο η ηθοποιός βρισκόταν εν ζωή.

Catherine O'Hara - a woman who was authentic and truthful in all she did. You saw it in her work, if you knew her you saw it in her life, and you saw it in her family. Bo, Luke and Matthew, our deepest sympathies. May Catherine rest in peace. May her memory be eternal.

Η Ο' Χάρα είχε ήδη διαγνωστεί με μια πάθηση πριν από χρόνια. Πρόκειται για μια συγγενή ανωμαλία που ονομάζεται situs inversus, στην οποία τα εσωτερικά της όργανα βρίσκονται σε αντίστροφη θέση σε σχέση με την κανονική ανατομία.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη πάθηση δεν σχετίζεται με τον θάνατό της, καθώς το situs inversus δεν θεωρείται απειλητικό για τη ζωή και στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν προκαλεί συμπτώματα.

«Ο κόσμος έχει πλέον λιγότερο φως»

Η είδηση της απώλειάς της προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον καλλιτεχνικό κόσμο. Συνάδελφοι και φίλοι της απέτισαν φόρο τιμής μέσα από συγκινητικά μηνύματα, μιλώντας για το ταλέντο, το χιούμορ και την ανθρώπινη πλευρά της.

Ο Σεθ Ρόγκεν, δημιουργός της σειράς The Studio, στην οποία συμμετείχε πρόσφατα, δήλωσε συντετριμμένος, χαρακτηρίζοντάς την «χαρισματική, γενναιόδωρη και βαθιά διαισθητική».

Ο Πέδρο Πασκάλ, με τον οποίο συνεργάστηκε στη σειρά The Last of Us, έκανε λόγο για μια σπάνια παρουσία, γράφοντας πως «ο κόσμος έχει πλέον λιγότερο φως».

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν και το μήνυμα του Μακόλεϊ Κάλκιν, του κινηματογραφικού της γιου στις ταινίες Μόνος Στο Σπίτι, ο οποίος την αποχαιρέτησε με λόγια αγάπης, εκφράζοντας τη λύπη του για όσα δεν πρόλαβαν να πουν.

Η Κάθριν Ο’ Χάρα έγινε παγκοσμίως γνωστή από τη συμμετοχή της στις ταινίες Μόνος στο Σπίτι, ενώ εμπλούτισε σημαντικά την καλλιτεχνική της πορεία με τη σειρά Schitt’s Creek, για την οποία βραβεύτηκε με Emmy, Χρυσή Σφαίρα και SAG Award. Πρόσφατα εμφανίστηκε στις σειρές The Studio και The Last of Us.

Η ηθοποιός αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, σκηνοθέτη Μπο Γουέλς και τους δύο γιους τους, Μάθιου και Λουκ.

Η Κάθριν Ο' Χάρα, ο γιος της Μάθιου (βρέφος) και ο Μπο Γουέλς σε εκδήλωση στο West Hollywood της Καλιφόρνια, στις 29 Οκτωβρίου 1994 Penske Media

