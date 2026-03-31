Δένδιας: Συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με ανώτατους αξιωματούχους.

Κατά τις συναντήσεις συζητήθηκαν οι εξελίξεις και η κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την αμέριστη συμπαράστασή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Από το 2020, Ελλάδα και ΗΑΕ έχουν υπογράψει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης από τρίτο μέρος. Snapshot powered by AI

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισκέπτεται ο Νίκος Δένδιας, όπου, αρχικά, συναντήθηκε με τον υπουργό Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei, στο Άμπου Ντάμπι.

Ανταλλάξαμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.#AbuDhabi #UAE pic.twitter.com/rkjtmItCH5 — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 31, 2026

Στη συνέχεια έγινε δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan και ακολούθησε συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Μετά τη συνάντησή του με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και ομόλογό του, ο κ. Δένδιας έγραψε στο X: «Συναντήθηκα στο Άμπου Ντάμπι με τον φίλο, Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στα Εμιράτα. Επανέλαβα την αμέριστη συμπαράστασή μου στα ΗΑΕ».

Συναντήθηκα στο Άμπου Ντάμπι με τον φίλο, Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan @ABZayed, στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στα Εμιράτα. Επανέλαβα την αμέριστη συμπαράστασή μου στα ΗΑΕ.#AbuDhabi #UAE pic.twitter.com/PafP6Lyn9R — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 31, 2026

Η ξαφνική επίσκεψη στα ΗΑΕ

Η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Περσικό Κόλπο την 32η ημέρα του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οριστικοποιήθηκε τη Δευτέρα, όπως πληροφορείται το Newsbomb.gr, αφού προηγουμένως έγιναν όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις με το εμιράτο και ενημερώθηκαν οι σύμμαχοι της Ελλάδας για την πρόθεση του Νίκου Δένδια να πραγματοποιήσει ένα δύσκολο ταξίδι στην εμπόλεμη ζώνη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με αξιωματούχους της χώρας. Κατά τις συναντήσεις θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή».

Επισκέπτομαι σήμερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα έχω συναντήσεις με αξιωματούχους της χώρας. Κατά τις συναντήσεις θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. pic.twitter.com/8i2iZFcmFE — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 31, 2026

Από το 2020, η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη διμερή συμφωνία Ελλάδας - ΗΑΕ για την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, έχει περιληφθεί ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτική συνδρομής, σε περίπτωση επίθεσης από τρίτο μέρος.

