Στο Άμπου Ντάμπι ο Νίκος Δένδιας - Οι συναντήσεις του

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον υπουργό Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei, στο Άμπου Ντάμπι.

Στη συνέχεια έγινε δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Επισκέπτομαι σήμερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα έχω συναντήσεις με αξιωματούχους της χώρας. Κατά τις συναντήσεις θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. pic.twitter.com/8i2iZFcmFE — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 31, 2026

Στη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα, συμμετείχαν επίσης ο Διάδοχος και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Εμιράτου του Άμπου Ντάμπι Σεΐχης Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan και ο Υπουργός Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των ΗΑΕ Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei.

