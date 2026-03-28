Ο Δένδιας παρουσίασε με ένα εντυπωσιακό βίντεο τα νέα οπλικά συστήματα που είδαμε στην παρέλαση

Στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Νίκος Δένδιας έκανε ανάρτηση παρουσιάζοντας σε ένα εντυπωσιακό βίντεο τα νέα οπλικά συστήματα, που παρουσιάστηκαν στη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε σχετικά ότι «η παρουσία των συστημάτων καινοτομίας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου δεν αποτελεί απλώς επίδειξη νέων τεχνολογιών.

Αντανακλά τη στρατηγική μετάβαση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας, που βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή, την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και την ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος».

Τα οπλικά συστήματα που ξεχώρισαν

Τεθωρακισμένα M1117 με ηλεκτρονική επιτήρηση: Τα αμερικανικής προέλευσης οχήματα αναγνώρισης M1117 ενσωματώνουν σύγχρονους αισθητήρες ελληνικής κατασκευής, κάμερες υψηλής ευκρίνειας και drone, παρέχοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο στα κέντρα επιχειρήσεων.

Τορπίλες Seahake-4: Πρόκειται για βαρέως τύπου τορπίλες γερμανικής κατασκευής, με σύστημα καθοδήγησης οπτικής ίνας που επιτρέπει συνεχή έλεγχο και υψηλή αντοχή σε παρεμβολές.

Πύραυλος Aster-30: Ένα από τα πιο σύγχρονα αντιαεροπορικά και αντιβαλλιστικά συστήματα, ικανό να αντιμετωπίζει αεροσκάφη, πυραύλους και drones σε μεγάλες αποστάσεις με υψηλή ακρίβεια.

Η «μάχη» κατά των drones

Σύστημα «Κένταυρος»: Αντι-drone σύστημα ελληνικής ανάπτυξης που εντοπίζει και εξουδετερώνει εχθρικά UAV μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών. Ήδη χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύστημα «Υπερίων»: Εξελιγμένη έκδοση του «Κένταυρου», με δυνατότητα αυτόματης εξουδετέρωσης drones και κάλυψη 360 μοιρών.

Τα drones της νέας εποχής

S-100: Drone που επιχειρεί από φρεγάτες και μπορεί να εντοπίζει και να στοχοποιεί απειλές σε αποστάσεις έως 100 χλμ.

«Αρχύτας»: Ελληνικό UAV με δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, επιχειρεί από ξηρά και θάλασσα, με αυτονομία έως 2 ώρες.

A900 και V-BAT: Συστήματα μη επανδρωμένων αεροχημάτων με δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και επιχειρήσεων έρευνας-διάσωσης σε μεγάλες αποστάσεις.

Υποστήριξη και επιχειρησιακή υπεροχή

Κινητές μονάδες παραγωγής drone: Αυτόνομα εργαστήρια που μπορούν να κατασκευάζουν έως και 1.000 drone ετησίως στο πεδίο της μάχης, με χρήση 3D εκτύπωσης.

Ρομποτικά συστήματα EOD: Ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών που επιτρέπουν ασφαλή διαχείριση απειλών χωρίς έκθεση προσωπικού.

Τακτικά κέντρα διοίκησης: Κινητά κέντρα επιχειρήσεων που μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα του πεδίου μάχης, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων.

Σύστημα επικοινωνιών «Μετοίκος»: Υψηλής τεχνολογίας κόμβος επικοινωνιών που διασφαλίζει συνδεσιμότητα σε κάθε περιβάλλον.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το σύστημα «Δευκαλίων», ένα κινητό επιχειρησιακό κέντρο για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, εξοπλισμένο με drones και θερμικές κάμερες.