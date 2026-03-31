Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Προσγειώθηκε στο Ντουμπάι στις 11

Snapshot Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εν μέσω συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στον Περσικό.

Από το 2020, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υπογράψει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής.

Στις συναντήσεις θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και η διμερή συνεργασία.

Η ακριβής ώρα μετάβασης του υπουργού δεν ανακοινώθηκε για λόγους ασφαλείας.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχουν γίνει στόχος επιθέσεων από το Ιράν και όπου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άτομα και 169 έχουν τραυματιστεί μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Στην επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου δεν αναφέρεται η ώρα άφιξης, ούτε η διάρκεια της επίσκεψης. Ωστόσο, όπως πληροφορείται το Newsbomb.gr, η ανακοίνωση που κοινοποίηθηκε ώρα 11:00, εκδόθηκε μετά την προσγείωση της αποστολής στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Από το 2020, η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη διμερή συμφωνία Ελλάδας - ΗΑΕ για την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, έχει περιληφθεί ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτική συνδρομής, σε περίπτωση επίθεσης από τρίτο μέρος.

Η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Περσικό Κόλπο την 32η ημέρα του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οριστικοποιήθηκε τη Δευτέρα, όπως πληροφορείται το Newsbomb.gr, αφού προηγουμένως έγιναν όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις με το εμιράτο και ενημερώθηκαν οι σύμμαχοι της Ελλάδας για την πρόθεση του Νίκου Δένδια να πραγματοποιήσει ένα δύσκολο ταξίδι στην εμπόλεμη ζώνη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με αξιωματούχους της χώρας. Κατά τις συναντήσεις θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή».

