New York Times: «Παράνοια και σύγχυση» - Ρήγμα και ασυνεννοησία στην ηγεσία του Ιράν

Snapshot Η ηγεσία του Ιράν παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα συντονισμού και είναι κατακερματισμένη μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τη διάχυτη ασυνεννοησία.

Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ανακηρύχθηκε διάδοχος, αλλά η κατάστασή του παραμένει αβέβαιη και η επιρροή του στην ηγεσία αμφισβητείται.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν ενισχύσει την επιρροή τους και λαμβάνουν τις βασικές αποφάσεις, ενώ η θρησκευτική ηγεσία φαίνεται να έχει μειωμένο ρόλο.

Η παράνοια και η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των ηγετών του Ιράν προκαλεί αποφυγή τηλεφωνικών κλήσεων και συναντήσεων, δυσχεραίνοντας τον συντονισμό.

Το Ιράν δυσκολεύεται να οργανώσει συντονισμένες αντεπιθέσεις και απαντήσεις, με τις περιφερειακές δυνάμεις να ενεργούν αποσπασματικά και χωρίς κεντρικό έλεγχο. Snapshot powered by AI

H εναρκτήρια επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, προκάλεσε ένα ισχυρό πλήγμα στην κορυφή της εξουσίας του Ιράν με τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και μέσα σε έναν μήνα με στοχευμένα χτυπήματα εξαλείφθηκαν όλα εκείνα τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο.

?️ The New York Times has released a satellite image showing heavy damage at Iran Supreme Leader's residence in Tehran



US media earlier reported that Israel targeted senior Iranian political and military figures, including Ayatollah Ali Khamenei and President Masoud… — Anadolu English (@anadoluagency) February 28, 2026

[Δορυφορική εικόνα που δείχνει μεγάλες ζημιές στην κατοικία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν στην Τεχεράνη]

Η Τεχεράνη, ανακοίνωσε ότι ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα ανέλαβε ως διάδοχός του, αλλά βρίσκεται εκτός κοινής θέας από την ημέρα έναρξης του πολέμου, χωρίς κανείς με βεβαιότητα να γνωρίζει αν είναι τελικά ζωντανός ή νεκρός.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Δευτέρας στους New York Times δείχνει ότι η ηγεσία του Ιράν είναι κατακερματισμένη και διασκορπισμένη και αγωνίζεται να λάβει αποφάσεις και να συντονίσει επιθέσεις και απαντήσεις μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με εκτιμήσεις πληροφοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες δυτικές χώρες.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι δυσκολίες των μέσων ενημέρωσης στο Ιράν έχουν δημιουργήσει σύγχυση και παράνοια μεταξύ των επιζώντων ηγετών του καθεστώτος, οι οποίοι φοβούνται ότι οι συνομιλίες και τα μηνύματά τους υποκλέπτονται από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, αποφεύγουν τα τηλεφωνήματα, αλλά και τις μεταξύ τους συναντήσεις.

Παράνοια στην κορυφή

Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι σκληρότερες δυνάμεις εντός των Φρουρών της Επανάστασης απέκτησαν πρόσφατα μεγαλύτερη επιρροή και εξουσία από τη θρησκευτική ηγεσία που υποτίθεται ότι βρίσκεται στο τιμόνι του συστήματος.

Διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης. Αύγουστος 2023 ΑΡ

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν κάποιος θα μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία και αν θα καταφέρει να πείσει τα άλλα μέρη να συμφωνήσουν σε αυτήν. Πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ εκτιμούν ότι το Ιράν θα συναινέσει στη συμφωνία μόνο όταν βιώσει μεγάλη οικονομική ζημιά από τον πόλεμο. Αν και η ζημιά είναι ήδη μεγάλη, το Ιράν μπορεί να μην αισθάνεται ακόμη ότι χάνει, σύμφωνα με την εκτίμηση.

Φαίνεται επίσης ότι δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ελέγχει την ηγεσία και ορισμένοι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών πιστεύουν ότι μπορεί να υπηρετεί μόνο ως αντιπροσωπευτική φιγούρα, ενώ η εναπομείνασα ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης είναι αυτή που λαμβάνει τις πραγματικές αποφάσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το σύστημα διοίκησης και ελέγχου του Ιράν έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, αλλά ακόμη και πριν από τον πόλεμο, έχτισε ένα αποκεντρωμένο σύστημα που επιτρέπει στους διοικητές στο έδαφος να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς καθημερινές εντολές άνωθεν.

Δυσκολίες στις αντεπιθέσεις και στη λήψη αποφάσεων

Το Ιράν αποτυγχάνει να εξαπολύσει μεγάλα μπαράζ πυραύλων που μπορούν να κατακλύσουν τα αμυντικά του συστήματα και αντ' αυτού οι περιφερειακές διοικήσεις αναγκάζονται να πραγματοποιήσουν αντεπιθέσεις χωρίς συντονισμό. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ιρανική κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να συντονίσει μια απάντηση στις προτάσεις των ΗΠΑ, προκαλώντας απογοήτευση στον Πρόεδρο Τραμπ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα προβλήματα των μέσων ενημέρωσης στο Ιράν ήταν κάπως παρόμοια με αυτά που καταγράφηκαν στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, όπου οι προτάσεις πέρασαν από τους ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ και μεταφέρθηκαν γραπτώς στη Γάζα με μια αργή και δυσκίνητη διαδικασία.

