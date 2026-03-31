Χιλιάδες αλεξιπτωτιστές του Αμερικανικού Στρατού φτάνουν στη Μέση Ανατολή

Χιλιάδες στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού των ΗΠΑ άρχισαν να φτάνουν στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τα επόμενα βήματά του στον πόλεμο κατά του Ιράν. Το Reuters ανέφερε για πρώτη φορά στις 18 Μαρτίου ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χιλιάδων επιπλέον αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, μια κίνηση που θα διευρύνει τις επιλογές ώστε να συμπεριλάβει την ανάπτυξη δυνάμεων εντός ιρανικού εδάφους.

Οι αλεξιπτωτιστές, με βάση το Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνα, προστίθενται στους χιλιάδες επιπλέον ναύτες, πεζοναύτες και δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων που έχουν σταλεί στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, περίπου 2.500 πεζοναύτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή. Οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν ανέφεραν συγκεκριμένα πού αναπτύσσονταν οι στρατιώτες, αλλά η κίνηση ήταν αναμενόμενη.

Οι πρόσθετοι στρατιώτες του Στρατού περιλαμβάνουν στοιχεία της έδρας της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, υλικοτεχνική και άλλη υποστήριξη, και μία ομάδα μάχης. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων στο Ιράν, αλλά θα δημιουργήσουν δυνατότητες για πιθανές μελλοντικές επιχειρήσεις στην περιοχή, δήλωσε μία από τις πηγές.

Οι επιλογές για τον Τραμπ

Οι στρατιώτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς στον πόλεμο του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας προσπάθειας κατάληψης του νησιού Χαργκ, του κόμβου για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Reuters ανέφερε ότι υπήρχαν συζητήσεις εντός της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με μια επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού. Μια τέτοια κίνηση θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη , καθώς το Ιράν μπορεί να φτάσει στο νησί με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η κυβέρνηση έχει συζητήσει τη χρήση χερσαίων δυνάμεων εντός του Ιράν για την εξαγωγή ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, αν και αυτή η επιλογή θα μπορούσε να σημαίνει αμερικανικά στρατεύματα βαθύτερα στο εσωτερικό του Ιράν για ενδεχομένως μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, προσπαθώντας να εξορύξουν υλικό που βρίσκεται βαθιά στο υπέδαφος.

Οι εσωτερικές συζητήσεις της κυβέρνησης Τραμπ περιλαμβάνουν επίσης την πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων εντός του Ιράν για την ασφαλή διέλευση των πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ενώ η αποστολή αυτή θα επιτευχθεί κυρίως μέσω αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων, θα μπορούσε επίσης να σημαίνει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στις ακτές του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες με ένα «πιο λογικό καθεστώς» για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, αλλά επανέλαβε την προειδοποίησή του προς την Τεχεράνη να ανοίξει το Ορμούζ ή να διακινδυνεύσει αμερικανικές επιθέσεις στις πετρελαιοπηγές και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας της.

Οποιαδήποτε χρήση αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων -ακόμα και για μια περιορισμένη αποστολή- θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς πολιτικούς κινδύνους για τον Τραμπ, δεδομένης της χαμηλής αμερικανικής δημόσιας υποστήριξης για την εκστρατεία στο Ιράν και των δικών του προεκλογικών υποσχέσεων να αποφύγει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Από την έναρξη των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον περισσότερων από 11.000 στόχων. Περισσότεροι από 300 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί και 13 στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury.