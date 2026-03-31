FT: Ο Χέγκσεθ προσπάθησε να επενδύσει σε αμυντικές εταιρείες πριν τον πόλεμο- Διαψεύδει το Πεντάγωνο

Ο χρηματιστής του του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ επιχείρησε να κάνει μια μεγάλη επένδυση σε μεγάλες αμυντικές εταιρείες τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

FT: Ο Χέγκσεθ προσπάθησε να επενδύσει σε αμυντικές εταιρείες πριν τον πόλεμο- Διαψεύδει το Πεντάγωνο
O Πιτ Χέγκσεθ
  • Ο χρηματιστής του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προσπάθησε να επενδύσει σε αμυντικά αμοιβαία κεφάλαια πριν από την αμερικανο
  • ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times.
  • Το Πεντάγωνο διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο Χέγκσεθ ή οι εκπρόσωποί του προσέγγισαν την BlackRock για τέτοια επένδυση.
  • Η επένδυση δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν ήταν ακόμη διαθέσιμο για αγορά από πελάτες της Morgan Stanley.
  • Ο Χέγκσεθ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν και εξέχουσα προσωπικότητα στην κυβέρνηση Τραμπ για θέματα εθνικής ασφάλειας.
  • Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Χέγκσεθ έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις μετοχών σε πολλές εταιρείες και έχει λάβει σημαντικά εισοδήματα από μισθούς, δικαιώματα βιβλίων και αμοιβές ομιλιών.
Ο χρηματιστής του Πιτ Χέγκσεθ στην Morgan Stanley επικοινώνησε με την BlackRock τον Φεβρουάριο σχετικά με μια επένδυση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στα αμοιβαία κεφάλαια Defense Industrials Active του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων, ανέφεραν οι πηγές, λίγο πριν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης. Το ερώτημα εκ μέρους του υψηλού προφίλ πιθανού πελάτη επισημάνθηκε εσωτερικά στην BlackRock , σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με την BlackRock, το μετοχικό κεφάλαιο των 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο φέρει τον τίτλο IDEF, επιδιώκει «ευκαιρίες ανάπτυξης επενδύοντας σε εταιρείες που ενδέχεται να επωφεληθούν από τις αυξημένες κρατικές δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια εν μέσω γεωπολιτικού κατακερματισμού και οικονομικού ανταγωνισμού».

Στις μεγαλύτερες συμμετοχές της περιλαμβάνονται οι αμυντικοί όμιλοι RTX, Lockheed Martin και Northrop Grumman, οι οποίοι θεωρούν το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ως τους μεγαλύτερους πελάτες τους, καθώς και η εταιρεία Palantir, η οποία ειδικεύεται στην ενοποίηση δεδομένων.

Διαψεύδει το Πεντάγωνο

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης των FT, ο Σον Παρνέλ, επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, έγραψε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X: «Αυτός ο ισχυρισμός είναι εντελώς ψευδής και κατασκευασμένος. Ούτε ο υπουργός Χέγκσεθ ούτε κανένας από τους εκπροσώπους του προσέγγισαν την BlackRock σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια επένδυση». Η BlackRock και η Morgan Stanley αρνήθηκαν να σχολιάσουν. «Πρόκειται για άλλη μια αβάσιμη, ανέντιμη δυσφήμιση που έχει σχεδιαστεί για να παραπλανήσει το κοινό», πρόσθεσε, απαιτώντας άμεση ανάκληση των ισχυρισμών.

Ο Χέγκσεθ είναι από τους κύριους αρχιτέκτονες του πολέμου στο Ιράν και διετέλεσε επίσης ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της κυβέρνησης Τραμπ για την επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία, επιδεικνύοντας συχνά τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. Η επένδυση που συζητήθηκε από τον χρηματιστή του Χέγκσεθ δεν προχώρησε τελικά, καθώς το fund, το οποίο ξεκίνησε τον Μάιο του περασμένου έτους, δεν ήταν ακόμη διαθέσιμο για αγορά από τους πελάτες της Morgan Stanley.

Παρόλο που τα ETF έχουν σχεδιαστεί για να αγοράζονται και να πωλούνται τόσο εύκολα όσο μια μετοχή, ο πολλαπλασιασμός τους έχει οδηγήσει τις περισσότερες μεγάλες χρηματιστηριακές πλατφόρμες και πλατφόρμες συναλλαγών να διαθέτουν μόνο ένα υποσύνολο των άνω των 14.000 ETF που υπάρχουν. Δεν είναι γνωστό εάν ο χρηματιστής του Χέγκσεθ βρήκε στη συνέχεια εναλλακτικό αμοιβαίο κεφάλαιο με επίκεντρο την άμυνα για να πραγματοποιήσει την επένδυση.

Τα ETF είναι δημοφιλή στους ιδιώτες επενδυτές επειδή τείνουν να προσφέρουν χαμηλότερες προμήθειες και ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση από τα αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και επειδή είναι σε θέση να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές εντός και εκτός αυτών πιο γρήγορα. Η επένδυση μπορεί να μην προχώρησε, το γεγονός όμως ότι ο συνεργάτης του Χέγκσεθ ήταν έτοιμος να κάνει μια τέτοια επένδυση όταν το ίδιο το υπουργείο Άμυνας ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική εκστρατεία είναι πιθανό να προκαλέσει διαμάχη.

Οι συζητήσεις για τις επενδύσεις στον κλάδο της Άμυνας σημειώνονται σε μια εποχή που οι αναλυτές της Wall Street εξετάζουν εξονυχιστικά τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις αγορές προβλέψεων ενόψει των αποφάσεων που έλαβε η κυβέρνηση Τραμπ. Ο Χέγκσεθ υπήρξε υπέρμαχος της αμερικανικής εκστρατείας κατά του Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίζει την πρώην τηλεοπτική προσωπικότητα του Fox News ως τον κορυφαίο από τους συνεργάτες του για την εθνική ασφάλεια που πιέζει για πόλεμο.

Ενώ εργαζόταν στο Fox News, ο Χέγκεθ έλαβε μισθό 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 έως το 2024, σύμφωνα με έντυπο γνωστοποίησης που υποβλήθηκε για την επικύρωσή του από τη Γερουσία. Κέρδισε επίσης σχεδόν 500.000 δολάρια από δύο προκαταβολές βιβλίων εκείνα τα χρόνια και από 100.001 έως 1 εκατομμύριο δολάρια σε δικαιώματα για το καθένα. Κέρδισε επίσης σχεδόν 900.000 δολάρια σε αμοιβές ομιλιών. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2025, έδειξαν ότι ο υπουργός Άμυνας πούλησε μετοχές σε 29 διαφορετικές εταιρείες, με αξίες που κυμαίνονταν από 1.001 έως 50.000 δολάρια η καθεμία..

