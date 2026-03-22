Πιτ Χέγκσεθ: Ο βετεράνος πρώην τηλεαστέρας που έγινε το πρόσωπο της επιχείρησης «Επική Οργή»

O Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ αυτοαποκαλείται χριστιανός πατριώτης και φιλοδοξεί να αλλάξει όπως λέει το πρόσωπο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων· οι επικριτές του ωστόσο τον χαρακτηρίζουν ακροδεξιό και σκληροπυρηνικό υποστηρικτή του κινήματος Maga. Πάνω απ' όλα, ο πρώην στρατιωτικός και τηλεοπτικός σχολιαστής, υπηρετεί πιστά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τους στόχους του και για κάποιους δεν αποκλείεται να του παραδώσει τη σκυτάλη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Την εβδομάδα που πέρασε, Χέγκσεθ και Τραμπ επιβεβαίωσαν ότι επιδιώκουν συμπληρωματική χρηματοδότηση 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την άμυνα εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν. Τα χρήματα θα αναπληρώσουν το απόθεμα πυρομαχικών της Αμερικής και θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες πέρα ​​από την τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. «Νομίζω ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί, προφανώς», δήλωσε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους. «Χρειάζονται χρήματα για να σκοτώσεις τους κακούς. Επομένως, θα απευθυνθούμε στο Κογκρέσο και στους ανθρώπους μας εκεί για να διασφαλίσουμε ότι χρηματοδοτούμαστε σωστά».

Το δημόσιο πρόσωπο της μεγαλύτερης στρατιωτικής δράσης του Τραμπ

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, βετεράνος του στρατού και πρώην παρουσιαστής του Fox News, έφερε ένα μάχιμο στυλ στα ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας, καθώς βρίσκεται καθημερινά στο προσκήνιο ως de facto εκπρόσωπος του πολέμου στο Ιράν. Μιλάει για το πώς η «Επιχείρηση Eπική Οργή συντρίβει τους εχθρούς», τους οποίους χαρακτηρίζει «δειλούς τρομοκράτες».

«Μόλις αρχίσαμε να τους κυνηγάμε», δήλωσε ο 45χρονος Χέγκσεθ σε μία από τις καθημερινές συνεντεύξεις Τύπου για τις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές, οι οποίες σκότωσαν αρκετούς ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Τους χτυπάμε ενώ είναι κάτω, κάτι που ακριβώς θα έπρεπε να συμβαίνει», είπε.

Ο δεύτερος νεότερος υπουργός Άμυνας στην ιστορία των ΗΠΑ, έχει βγει αλώβητος από πολλές αντιπαραθέσεις και επικρίσεις όπως όταν αποκάλυψε κατά λάθος λεπτομέρειες για αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη σε έναν δημοσιογράφο μέσω μιας εφαρμογής συνομιλίας, αλλά και όταν τον κατηγόρησαν για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των ακροάσεων επικύρωσης του διορισμού του.

Αλλά ως το δημόσιο πρόσωπο της μεγαλύτερης στρατιωτικής δράσης του Τραμπ στη Μέση Ανατολή μέχρι στιγμής, ο πρώην παρουσιαστής πρωινής εκπομπής αποδεικνύει παράλληλα οτι κατέχει την τέχνη της επικοινωνίας. Ενώ οι προκάτοχοί του μιλούσαν με πιο μετριοπαθή, τεχνοκρατική γλώσσα, ο Χέγκσεθ υπενθυμίζει διαρκώς και με κάθε τρόπο ότι είναι ηγέτης του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο.

Κατέχοντας από πέρυσι μια θέση στο υπουργικό συμβούλιο και έχοντας μετονομαστεί σε υπουργό Πολέμου, προβάλλει μια αίσθηση αήττητης αμερικανικής ισχύος και αυτό που αποκαλεί «ήθος του πολεμιστή». Μερικές φορές παραθέτει σημεία από τις χριστιανικές γραφές και αναφέρεται στον στρατό ως «αδέλφια μου».

Ο Μάθιου Γουόλινγκ, διευθύνων σύμβουλος του think tank American Security Project, δήλωσε στο BBC: «Υπάρχει μία macho φιλοσοφία στον τρόπο που μιλάει και αυτό είναι μέρος της δημόσιας εικόνας που προβάλλει για τον εαυτό του». Η αυτοπεποίθηση και η ιδεολογία του Χέγκσεθ μπορεί να προσελκύσουν τους Αμερικανούς «που αναζητούν βεβαιότητα», είπε.

Από το Γκουαντανάμο στην Καμπούλ

Γεννημένος στη Μινεάπολη και απόφοιτος της Ivy League, υπηρέτησε ως αρχηγός διμοιρίας πεζικού στον κόλπο του Γκουαντανάμο και στο Ιράκ, όπου τιμήθηκε με το Μετάλλιο του Χάλκινου Αστέρα. Αργότερα αναπτύχθηκε στο Αφγανιστάν ως εκπαιδευτής αντιεξεγέρσεων στην Καμπούλ.

Στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, επικεντρώθηκε στην πολιτική για το πτυχίο του, ενώ παράλληλα έγραφε για το συντηρητικό περιοδικό της πανεπιστημιούπολης, The Princeton Tory. Έλαβε μεταπτυχιακό στη δημόσια πολιτική από τη Σχολή Διακυβέρνησης Κένεντι του Χάρβαρντ. Η πολιτική εμπειρία του ωστόσο περιοριζόταν προηγουμένως σε μια ανεπιτυχή υποψηφιότητα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία στη Μινεσότα το 2012. Μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας, επέστρεψε στην πατρίδα του και ηγήθηκε για λίγο δύο φιλανθρωπικών οργανώσεων για βετεράνους.

Ο Xέγκσεθ κάνει εξάσκηση μαζί με στρατιώτες. X/DOW Rapid Response

Όταν έγινε ωστόσο συμπαρουσιαστής της εκπομπής του Fox & Friends επί οκτώ χρόνια τράβηξε την προσοχή ενός τακτικού θεατή: του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε το βιβλίο του Χέγκσεθ, που εκδόθηκε το 2024, με τίτλο «Ο Πόλεμος κατά των Πολεμιστών», για την αποκάλυψη της «αριστερής προδοσίας» του αμερικανικού στρατού. Και ο Χέγκσεθ έγινε σύντομα μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του κινήματος MAGA.

Ως παρουσιαστής του Fox & Friends άλλωστε δεν ήταν απλώς ένας σχολιαστής, αλλά η ιδεολογική γέφυρα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της στρατιωτικής βάσης. Η αφοσίωσή του στον πρόεδρο αποδείχθηκε αδιατάρακτη, με τον Τραμπ να εκτιμά την «έξυπνη σκληρότητα» ενός ανθρώπου που δεν δίστασε να υπερασπιστεί στρατιώτες καταδικασμένους για εγκλήματα πολέμου, θεωρώντας ότι οι διεθνείς συμβάσεις «δένουν τα χέρια» των Αμερικανών ηρώων.

Ο διορισμός του στο υπουργείο Άμυνας επικυρώθηκε οριακά, παρά το γεγονός οτι η Γερουσία ελέγχεται από Ρεπουμπλικάνους. Ο τρεις φορές παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών Χέγκσεθ κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση, απιστία και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, τις οποίες χαρακτήρισε ως εκστρατεία δυσφήμισης. Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις των Δημοκρατικών αλλά και ορισμένων Ρεπουμπλικάνων, ο Χέγκσεθ έγινε ο νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ μετά από ψηφοφορία 50-50 στη Γερουσία, όταν ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς προσήλθε στην αίθουσα για να λύσει την ισοψηφία ως πρόεδρος της Γερουσίας.

Τα τατουάζ του από τις Σταυροφορίες

Οι επικριτές του προσπάθησαν να συνδέσουν τα τατουάζ που έχει με σύμβολα από τις Σταυροφορίες με ακροδεξιό εξτρεμισμό. Ο Χέγκεθ είπε ότι το μελάνι στο σώμα του απλώς αντανακλά τη βαθειά χριστιανική του πίστη. Κάποιοι αμφισβήτησαν επίσης αν είχε την εμπειρία για να διευθύνει ένα τμήμα με προϋπολογισμό σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων - τον μεγαλύτερο στην κυβέρνηση των ΗΠΑ - και τρία εκατομμύρια υπαλλήλους.

Κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Eπική Οργή, ο Τραμπ και ορισμένα μέλη της κυβέρνησής του κατηγορήθηκαν ότι δεν κατάφεραν να διατυπώσουν μια συνεκτική λογική για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο Χέγκσεθ, ωστόσο, έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τους στόχους της επιχείρησης: την εξάλειψη των όπλων του Ιράν, την καταστροφή του ναυτικού του Ιράν και τη διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Αλλά κάποιοι τον κατηγόρησαν για έλλειψη ευαισθησίας όταν αμφισβήτησε την αναφορά για τις απώλειες στις ΗΠΑ, λέγοντας: «Όταν μερικά drones περνούν ή συμβαίνουν τραγικά πράγματα, γίνονται πρωτοσέλιδα. Το καταλαβαίνω. Ο Τύπος θέλει μόνο να κάνει τον πρόεδρο να φαίνεται κακός».

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι επικροτούν τον Χέγκεθ. Ωστόσο, δεν εντυπωσιάζονται όλοι. Ο Μπρετ Μπρούεν, πρόεδρος του Global Situation Room, ενός οργανισμού επικοινωνίας κρίσεων, και πρώην διπλωμάτης της κυβέρνησης Ομπάμα, αναγνώρισε ότι ο υπουργός Άμυνας είναι ένας ικανός επικοινωνιολόγος. Αλλά επέκρινε την «θρασύτητα, την αλαζονεία, την υπερβολή στις ερωτήσεις» του Χέγκεθ στις ενημερώσεις.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο και χρειαζόμαστε έναν ηγέτη στο Πεντάγωνο που να μας λέει τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει και τι πρέπει να κάνουμε για να προετοιμαστούμε για ό,τι θα ακολουθήσει», δήλωσε στο BBC. «Φαίνεται ανίκανος να προσφέρει αυτές τις βασικές πληροφορίες.»

Επικρίσεις, καταγγελίες και σκοτεινά σημεία

Ο Χέγκεθ αντιμετώπισε την πρώτη του διαμάχη λίγο μετά την ορκωμοσία του, όταν ένας δημοσιογράφος προστέθηκε κατά λάθος από έναν άλλο αξιωματούχο σε μια ομάδα ανταλλαγής μηνυμάτων Signal, στην οποία ο υπουργός Άμυνας δημοσίευσε λεπτομέρειες για σχέδια επίθεσης στην υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα Χούθι στην Υεμένη. Μέλη του Κογκρέσου και άλλοι ζήτησαν την απόλυσή του, λέγοντας ότι έθεσε σε κίνδυνο μέλη του Αμερικανικού στρατού και παραβίασε τα πρωτόκολλα.

Ο Χέγκσεθ, ωστόσο, κράτησε τη θέση του και επανέλαβε το προσωπικό του στοίχημα να απομακρύνει αυτά που αποκαλεί «woke σκουπίδια» από τον στρατό. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων επικύρωσης, δέχτηκε έντονη κριτική από τους Δημοκρατικούς επειδή υποστήριξε ότι οι πολιτικές για την ποικιλομορφία είχαν υποβαθμίσει την μαχητική ικανότητα της Αμερικής.

Ο Χέγκσεθ έχει μετονομάσει βάσεις και έχει διακόψει τους αμυντικούς δεσμούς με πανεπιστήμια λόγω προγραμμάτων ποικιλομορφίας, συμπεριλαμβανομένου του Χάρβαρντ από το οποίο αποφοίτησε. Επανήλθε ξανά στο στόχαστρο μετά τις αμερικανικές επιδρομές σε φερόμενα σκάφη ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι έδωσε εντολή να «εξοντωθούν όλοι» κατά τη διάρκεια μιας επακόλουθης στρατιωτικής επιδρομής σε ένα πλοίο. Σε ένα βίντεο, βετεράνοι Δημοκρατικοί νομοθέτες κάλεσαν τον στρατό να αρνηθεί οποιεσδήποτε παράνομες διαταγές. Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε το βίντεο προδοτικό και έλαβε μέτρα για να υποβιβάσει τον απόστρατο λοχαγό του Ναυτικού και γερουσιαστή της Αριζόνα Μαρκ Κέλι. Η νομική διαμάχη για την υπόθεση Κέλι – μία από τις πολλές αγωγές κατά του υπουργείου άμυνας του Χέγκσεθ – συνεχίζεται.

Το Πεντάγωνο επί των ημερών του έχει επίσης ξαναγράψει τους κανόνες επικοινωνίας του με τα μέσα ενημέρωσης, επιβάλλοντας νέους περιορισμούς ρεπορτάζ και απαγορεύοντας στους φωτορεπόρτερ να δημοσιεύουν φωτογραφίες του Χέγκεθ που θεωρούνται «μη κολακευτικές». Αλλά ο υπουργός Άμυνας φαίνεται αποφασισμένος να δείξει ότι ο ίδιος - όπως και το όραμά του για τον αμερικανικό στρατό - δεν είναι από τους τύπους που υποχωρούν μετά απο μία δύσκολη μάχη.

Παρά τις καταγγελίες και τις συγκρούσεις του με τον Τύπο, παραμένει ο πιστότερος εκτελεστής του δόγματος «Πρώτα η Αμερική», επιδιώκοντας μια ριζική αναδιάρθρωση για να αποκατασταθεί όπως ο ίδιος λέει, το «χαμένο στρατιωτικό ήθος των ΗΠΑ»