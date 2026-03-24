Αμήχανη στιγμή: Όταν ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περνάει μπροστά από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ καθώς βγαίνει από την Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου μετά την τελετή απονομής του Μεταλλίου Τιμής, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ήταν ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης του που υποστήριξε τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, σε ένα αμήχανο στιγμιότυπο μπροστά στις κάμερες.

«Εσύ μου είπες “ας το κάνουμε”»

«Πιτ, νομίζω ότι ήσουν ο πρώτος που μίλησε ανοιχτά και είπες “ας το κάνουμε”, επειδή δεν μπορείς να τους αφήσεις να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μέμφις του Τενεσί .

Ο Χέγκσεθ καθόταν δίπλα στον Τραμπ χαμογέλασε αμήχανα. Ο Τραμπ έχει επαινέσει θερμά τον υπουργό Άμυνας, ο οποίος υπήρξε βασικός υποστηρικτής της στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και έχει πλέον εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα της.

Ο Χέγκσεθ έχει πραγματοποιήσει συνεντεύξεις Τύπου με δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο και έχει μοιραστεί τους στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ, όπως η εξάλειψη του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, της παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και του ναυτικού της χώρας. Έχει επίσης επιτεθεί επανειλημμένα στα μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη κριτικών σχετικά με τον πόλεμο.

Την Πέμπτη, ο Χέγκσεθ αρνήθηκε να απαντήσει πότε οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να τερματίσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις κατά του Ιράν, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «δεν θα θέλαμε να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» και πρόσθεσε ότι «είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», με τον Τραμπ να λαμβάνει την τελική απόφαση για το πώς θα τελειώσει η πολεμική σύγκρουση.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο αντιπρόεδρος Βανς, μακροχρόνιος επικριτής των ξένων επεμβάσεων, ήταν λιγότερο ενθουσιώδης για τον πόλεμο από ό,τι ο ίδιος. Ωστόσο, ο Βανς απέφυγε να ασκήσει δημόσια κριτική.