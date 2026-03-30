Δένδιας σε συνέδριο CNN Greece: «Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα εκτός από τις αξίες μας»

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας τόνισε την ανάγκη επένδυσης στην αμυντική δυνατότητα και την ισχυροποίηση της ελληνικής άμυνας μέσω της «Ατζέντας 2030».

Στόχος είναι η ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά προγράμματα με τουλάχιστον 25% ελληνική προστιθέμενη αξία μέσω τεχνογνωσίας και παραγωγής.

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και νεοφυών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

Η «Ατζέντα 2030» αποτελεί συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια με εκτεταμένες αλλαγές σε όλους τους τομείς, διατηρώντας όμως τις θεμελιώδεις αξίες. Snapshot powered by AI

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε συνέδριο του CNN Greece με τίτλο «CNN Insights Defense Tech» τόνισε την ανάγκη της χώρας μας να επενδύσει στις αμυντικές της δυνατότητες αλλά και για ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής και της αξιοποίησης του ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού εν μέσω παγκόσμιας έντασης.

«Ούτε η ασφάλεια είναι δεδομένη, ούτε η ειρήνη είναι η συνθήκη στην οποία ζει ο πλανήτης. Άρα, είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα και τη δύναμη αποτροπής μας. Να επενδύσουμε και να συνεργαστούμε με χώρες που συμμερίζονται τις ανησυχίες μας», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε συνέδριο του CNN Greece

Στη συνέχεια εξήρε την ανάγκη να επενδυθούν με καλύτερο τρόπο κεφάλαια στις αμυντικές μας δαπάνες, καθώς στο παρελθόν είχαν επενδυθεί περίπου 300. δις ευρώ χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Έτσι τόνισε την διαφορετική προσέγγιση των Ενόπλων Δυνάμεων που θα φέρει τη δική του υπογραφή και θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ελληνική συμμετοχή προκειμένου να μεταφέρεται τόσο τεχνογνωσία όσο και παραγωγή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε συνέδριο του CNN Greece Νίκος Ράζης

Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛ.ΚΑΚ), το οποίο δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα κρίσιμο κενό στην αγορά. Ο οργανισμός λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και της καινοτομίας, μεταφέροντας επιχειρησιακά ζητήματα σε νεοφυείς επιχειρήσεις με στόχο την ανάπτυξη λύσεων.

Ο υπουργός περιέγραψε τρεις βασικούς στρατηγικούς στόχους: την ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίζει τις αμυντικές της ανάγκες χωρίς εξάρτηση από το εξωτερικό, την αξιοποίηση του εγχώριου ανθρώπινου κεφαλαίου και τη συμβολή στη μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε συνέδριο του CNN Greece Νίκος Ραζής

Κεντρικός άξονας της πολιτικής αυτής είναι η ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά προγράμματα. Όπως τόνισε, επιδιώκεται η καθιέρωση αναλογίας 75%-25%, με τουλάχιστον το 25% να αφορά ελληνική προστιθέμενη αξία, μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και εγχώριας παραγωγής. Ήδη, μέρος της κατασκευής των φρεγατών Belharra πραγματοποιείται σε ελληνικά ναυπηγεία, ενώ η τέταρτη φρεγάτα «Θεμιστοκλής» προβλέπεται να ενσωματώνει ελληνική συμμετοχή σε ποσοστό 25%. Αντίστοιχη συμμετοχή προβλέπεται και στο πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι χωρίς αλλαγή του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας, η χώρα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για μια συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια μέσω της «Ατζέντας 2030», η οποία προβλέπει εκτεταμένες αλλαγές σε όλους τους τομείς, με εξαίρεση –όπως σημείωσε– τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε συνέδριο του CNN Greece Νίκος Ραζής

Κλείνοντας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση συνεδρίων που επικεντρώνονται στην άμυνα και την καινοτομία, τονίζοντας ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής για τη χώρα.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ:

