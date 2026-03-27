Νίκος Δένδιας: «Η χώρα αντιμετωπίζει ορατή απειλή» - Κάλεσμα για ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο νέος αξονικός τομογράφος στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών ενισχύει τις υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στην τελετή εγκαινίων νέου Αξονικού Τομογράφου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ).
  • Ο Νίκος Δένδιας προειδοποίησε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ορατή απειλή και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και αύξησης των δωρεών προς την άμυνα.
  • Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη βαθιών μεταρρυθμίσεων και ισχυρότερης αποτρεπτικής ικανότητας λόγω του ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος.
  • Οι δωρεές προς τις Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αυξηθεί σημαντικά και πρέπει να συνεχιστούν και να διευρυνθούν για να στηριχθεί το προσωπικό και οι οικογένειές του.
  • Τα ελληνικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα συνεχίζουν να προστατεύουν ελληνικά και ελληνόκτητα πλοία, ενώ ζητείται και η βοήθεια των εφοπλιστών για τη στήριξη της άμυνας.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, το πρωί της Παρασκευής (27/03) ανέδειξε το ζήτημα των δωρητών κατά τα εγκαίνια του νέου αξονικού τομογράφου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, καλώντας μάλιστα τους εφοπλιστές να δώσουν περισσότερα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι δωρητές των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πλέον πολλοί και το συνολικό ποσό στο τέλος του χρόνου θα υπερβεί τα 100 εκατομμύρια ευρώ και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος, αύξησης των δωρεών και στήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων εν μέσω διεθνών συγκρούσεων και απειλών.

Παράλληλα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, προειδοποίησε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει «ορατή απειλή», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας και αύξησης των δωρεών προς την άμυνα. Οι δηλώσεις έγιναν κατά τα εγκαίνια νέου αξονικού τομογράφου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου ο υπουργός τόνισε ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις και ισχυρότερη αποτρεπτική ικανότητα μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Την ανάγκη «η μεγάλη, η στέρεη παράδοση» των δωρεών στις Ένοπλες Δυνάμεις «να συνεχιστεί και να διευρυνθεί» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, στην τελετή εγκαινίων νέου αξονικού τομογράφου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ). Ο νέος αξονικός τομογράφος του ΝΝΑ αποτελεί δωρεά της εταιρείας «ANGELAKOS(HELLAS) SA».

Μιλώντας για το ευρύτερο κεφάλαιο των δωρεών, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά διότι δόξα τω Θεώ, οι δωρητές μας πλέον είναι πολυάριθμοι και ελπίζω ότι όταν θα κλείσουμε τον χρόνο, το συνολικό ποσό των δωρεών προς τις Ένοπλες Δυνάμεις θα υπερβεί τα 100 εκατ. ευρώ. Αυτό το οποίο παρέλαβα ήταν 230.000 ευρώ. Είναι όμως απαραίτητο αυτή η μεγάλη, η στέρεη παράδοση να συνεχιστεί και να διευρυνθεί».

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «το καθήκον της πολιτικής ηγεσίας» απέναντι στο προσωπικό, «εφόσον οι συνθήκες απαιτούν περισσότερα και είναι προφανές, καθώς ευρισκόμεθα εν μέσω δυόμισι πολέμων και διαφόρων άλλων συγκρούσεων, να μπορούμε να παρέχουμε σε αυτό το προσωπικό και στις οικογένειες των στελεχών μας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και την ευρύτερη δυνατή στήριξη».

Επισήμανε ότι «δεν είμαστε ακόμη εκεί. Χρειάζεται πολύ-πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια» ενώ πρόσθεσε: «Στο Υγειονομικό μας Σύστημα έχουμε ένα εξαιρετικό προσωπικό, εξαιρετικές δυνατότητες, απέχουμε όμως ακόμη πολύ από το να δημιουργήσουμε αυτό το σύστημα το οποίο θα θέλαμε. Υπήρξε νομοθετική πρωτοβουλία, υπήρξε εξυγίανση του οικονομικού συστήματος λειτουργίας, όμως η ομογενοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας ως προς το επίπεδο και η δυνατότητα της διακλαδικότητας έχουν ακόμη πολύ δρόμο. Και πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτό, και αναφέρομαι πρώτα κι από όλα σε εμένα τον ίδιο. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια. Και χρειάζεται τεράστια προσπάθεια εν μέσω ίσως της μεγαλύτερης μεταπολεμικής κρίσης στον πλανήτη και της πλήρους και αδήριτης ανάγκης μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Εάν δεν αλλάξουμε τα πάντα, δεν θα καταστεί εφικτό να επιβιώσουμε. Ακούγεται ίσως έντονο το μήνυμα, σας διαβεβαιώ ότι είναι απολύτως έτσι. Κοιτάξτε τον τρόπο που διεξάγονται οι συγκρούσεις πλέον στον κόσμο και σκεφτείτε πόσο απείχαμε από το να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες δυνατότητες. Και βεβαίως, ελπίζω να μην υπάρχει ούτε μια Ελληνίδα ούτε ένας Έλληνας ο οποίος να μην έχει πάντοτε στο μυαλό του ότι η χώρα αντιμετωπίζει ορατή απειλή. Και ελπίζω να μην υπάρχει ούτε μια Ελληνίδα ούτε ένας Έλληνας που να πιστεύει ότι αν η χώρα δεν έχει η ίδια δύναμη αποτροπής, αυτή η απειλή δεν θα εκφραστεί έργω» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Η δραστηριότητα στη Μέση Ανατολή

Τα ελληνικά πλοία, ανέλυσε ο υπουργός, «τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι ανοικτά από την Κύπρο, θα είναι πάντοτε εκεί όμως για να προστατεύουν και τα πλοία με ελληνική σημαία και τα ελληνόκτητα πλοία».

«Χρειαζόμαστε κι εμείς», εξήγησε μιλώντας για τους Έλληνες εφοπλιστές και πλοιοκτήτες, «τη δική τους συνεισφορά και τη δική τους βοήθεια, διότι το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα».

Για τους δωρητές του αξονικού τομογράφου, είπε: «Τον κ. Αγγελάκο και την οικογένειά του, τούς γνώρισα τύχη αγαθή από τον φίλο μου, νυν υπουργό, τότε υφυπουργό μου Γιάννη Κεφαλογιάννη. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμότατα, κι αυτόν και την οικογένειά του, όχι μόνο για τον αξονικό τομογράφο ή τη μονάδα οξυγόνου, αλλά για το ήθος και τη φιλοπατρία που εξέπεμψε από την πρώτη στιγμή η παρουσία του σε ό,τι αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Έχει δεχθεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου και οιαδήποτε φορά για μικρά πράγματα ή οτιδήποτε χρειαστήκαμε τη βοήθειά του ήταν πάντοτε παρών για τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, κάτω από ένα ολόκληρο σκεπτικό το οποίο μόλις σας ανέπτυξε ο ίδιος».

Η εκδήλωση

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Νότης Μηταράκης, ο βουλευτής, πρώην υπουργός Εθνικής 'Αμυνας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος ε.α., Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρώην υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας και επί τιμή αρχηγός ΓΕΝ ναύαρχος ε.α. Δημήτρης Ελευσινιώτης, ο δωρητής αρχιπλοίαρχος επί τιμή και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, Ευάγγελος Αγγελάκος και μέλη της οικογένειάς του.

Εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας, παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο διοικητής της ΑΣΔΥΣ αντιστράτηγος Αθανάσιος Τσαπλαούρας ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ και ο ταξίαρχος (ΥΓ) Ιωάννης Καπίρης ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΑ.

Τον αγιασμό κατά την τελετή εγκαινίων τέλεσε ο αρχιμανδρίτης Διονύσιος Χατζηαντωνίου ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Μάρκου.

Παρέστησαν επίσης στην τελετή ο υποναύαρχος (ΥΓ) Γεώργιος Κωνσταντέλος ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, ο διευθυντής και διοικητής του ΝΝΑ αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Γεώργιος Κατσιμαγκλής ΠΝ, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ ναύαρχος ε.α. Γεώργιος Γιακουμάκης. ο δήμαρχος Οινουσσών Γεώργιος Δανιήλ, οι εφοπλιστές Συμεών Παληός και Λεωνίδας Δημητριάδης - Ευγενίδης, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων κ.ά.

Διαβάστε επίσης

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα - Συνελήφθησαν 12 άτομα

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε τη γειτόνισσά του - Τραυματίστηκε η γυναίκα

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έναρξη συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την εντατικοποίηση επιστροφών παράνομων μεταναστών

17:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ τα ...βρήκε σκούρα με τα ελληνικά ονόματα - Βίντεο

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Telegraph: Η Ρωσία στέλνει αλκοολικούς από την αποτοξίνωση στην πρώτη γραμμή του πολέμου

17:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει το USB OTG για τα τηλέφωνα Android και γιατί πρέπει να το χρησιμοποιείτε

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι ένα μήνα μετά τον εντοπισμό του - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Η Formula 1® και η Allwyn επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέα πολυετή συμφωνία

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Τα ποσά που θα καταβληθούν μέχρι τις 3 Απριλίου

17:40ΚΟΣΜΟΣ

CBS: Σήμερα η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των 15 σημείων του Τραμπ

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Δύο κινεζικά πλοία της Cosco έκαναν αναστροφή στα Στενά του Ορμούζ

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Ζούσε εφιάλτη το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια της μητέρα του - Το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η Formula 1 και η Allwyn επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέα πολυετή συμφωνία

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ειρωνική προειδοποίηση Γκαλιμπάφ για χερσαία επίθεση των ΗΠΑ – «Πώς θα προστατεύσετε τους στρατιώτες σας στο έδαφός μας;»

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

17:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστών και Κομισιόν για τον Κάθετο Διάδρομο

17:10WHAT THE FACT

Αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν αύριο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το ζώο θα επικρατήσει στον πλανήτη

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Διέψευσε ότι ο Πούτιν ζήτησε από Ρώσους ολιγάρχες χρηματοδότηση για τον πόλεμο

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Η χώρα αντιμετωπίζει ορατή απειλή» - Κάλεσμα για ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση Βανς - Νετανιάχου: «Παραπλάνησες τον Τραμπ για το Ιράν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

15:38ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ακραίο σενάριο «μετεωρολογικής βόμβας» βλέπει ο μετεωρολόγος - Ποιες θα είναι οι δύσκολες ημέρες

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Ζούσε εφιάλτη το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια της μητέρα του - Το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Noέλια Καστίγιο: Το σπαρακτικό «αντίο» από την κολλητή της φίλη - Oι 3 θανάσιμες ενέσεις και τα 20 λεπτά μέχρι το τέλος

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι ένα μήνα μετά τον εντοπισμό του - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Η χώρα αντιμετωπίζει ορατή απειλή» - Κάλεσμα για ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την καταστροφή μόλις του ενός τρίτου του οπλοστασίου του Ιράν

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση Βανς - Νετανιάχου: «Παραπλάνησες τον Τραμπ για το Ιράν»

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”, πήγαμε να τον σταματήσουμε και μας επιτέθηκε», λέει μαθητής στο Newsbomb

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος άφησε το παράθυρο ανοιχτό για 3 χρόνια και το διαμέρισμά του έγινε αποικία περιστεριών

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Χάκερς που συνδέονται με το Ιράν, ισχυρίζονται πως παραβίασαν το e-mail του διευθυντή του FBI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ