Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»
Το μήνυμα του υπουργού Άμυνας ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου
Ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε ότι «η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου», στο σημερινό του μήνυμα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.
«205 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα της Παλιγγενεσίας, η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου. Χρόνια πολλά για τη μεγάλη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου», ήταν το μήνυμα του υπουργού Άμυνας.
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
MG ZS Max: Με έως 197 ίππους και από 19.950 ευρώ
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο Peugeot 208 θα έχει φουτουριστική σχεδίαση και steer by wire
09:03 ∙ SCENARIO
Τα σενάρια στην πολιτική είναι για να διαψεύδονται
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
20:33 ∙ LIFESTYLE
Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα
06:48 ∙ LIFESTYLE