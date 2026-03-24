«Η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο θα αξιολογείται διαρκώς» Τι συζήτησαν Δένδιας - Πάλμας

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε και το ελληνικό anti drone σύστημα «Κένταυρος» και το ενδεχόμενο αγοράς τους από την Κύπρο 

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Ελλάδα για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, συναντήθηκα σήμερα με τον Κύπριο ομόλογό μου, Βασίλη Πάλμα και συζητήσαμε για τις διμερείς αμυντικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου και τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή» υπογράμμισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας.

03.jpg

Στις δηλώσεις τους μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Δένδιας επισήμανε:

«Είχα σήμερα, για μια φορά ακόμη, τη μεγάλη χαρά να υποδεχθώ εδώ στην Αθήνα, τον συνάδελφο Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα. Ο Υπουργός βρίσκεται στην Αθήνα για να παρακολουθήσει αύριο μαζί μας την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Όμως αυτό, μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμη συζήτηση για το θέμα των διμερών μας σχέσεων, των αμυντικών μας σχέσεων. Συζητήσαμε για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μεγαλόνησο, στη θάλασσα και στον αέρα. Η παρουσία η οποία θα αξιολογείται διαρκώς επί τη βάσει των συνθηκών, η αναγκαιότητα της παρουσίας μας εκεί. Συζητήσαμε όμως και ευρύτερα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την κατάσταση στον Λίβανο, την κατάσταση στο Ιράν, τα πλήγματα που δέχονται οι οικονομίες μας από την αύξηση της τιμής της ενέργειας. Επίσης, στο διμερές επίπεδο επαναλάβαμε τη συζήτησή μας, καθώς όπως ξέρετε, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά «ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ». Συζητήσαμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Ο κ. Υπουργός θα συναντηθεί με την ΕΑΒ, θα του γίνει παρουσίαση των συστημάτων, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και ο ίδιος θα σας πει, είναι δεδομένο και ισχυρό».

05.jpg
Novibet
