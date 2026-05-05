«Πυρά» Μπακογιάννη κατά Δούκα για ηλεκτρικά πατίνια: «Η αδράνεια είναι επιλογή εις βάρος της πόλης»

Για την ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη για τους πεζούς και οδηγούς κατάσταση που επικρατεί στην Αθήνα με τα ηλεκτρικά πατίνια τοποθετήθηκε ο τέως δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης.

«Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις μας, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025 και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, η δημοτική αρχή εξακολουθεί να μην εφαρμόζει ένα σαφές και αποτελεσματικό πλαίσιο», ανέφερε αρχικά ο κ. Μπακογιάννης.

Αναφερόμενος στη δήλωση του νυν δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα ότι το ζήτημα «λύθηκε», ο κ. Μπακογιάννης απαντά ότι η πραγματικότητα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια διαψεύδει πλήρως τις διαβεβαιώσεις. «Η κανονιστική απόφαση αποδείχθηκε ελλιπής και ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε ξανά στο μηδέν», προσθέτει.

«Εν μέσω τουριστικής περιόδου, η εικόνα της πόλης είναι χαοτική, με πεζοδρόμια κατειλημμένα, σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας και καθημερινή ανασφάλεια για τους πολίτες. Την ίδια στιγμή, άλλοι δήμοι, όπως η Θεσσαλονίκη, έχουν ήδη εφαρμόσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην πράξη, αποδεικνύοντας ότι λύσεις υπάρχουν όταν υπάρχει βούληση. Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες», συμπληρώνει ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Απαιτείται άμεσα νέα, ολοκληρωμένη ρύθμιση, ουσιαστικοί έλεγχοι, καθορισμένα σημεία στάθμευσης και επιβολή κυρώσεων όπου χρειάζεται. Η αδράνεια δεν είναι απλώς καθυστέρηση. Είναι επιλογή εις βάρος της πόλης», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Ψηλά».

Διαβάστε επίσης