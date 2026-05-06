Σεισμός 4 Ρίχτερ κοντά στον Γουδουρά Λασιθίου

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:35 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
  • Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 00:35 κοντά στις νότιες ακτές του Λασιθίου Κρήτης.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
  • Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα νότια
  • νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
  • Το Ευρωπαϊκό
  • Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο εκτιμά το μέγεθος του σεισμού στα 3,9 Ρίχτερ με επίκεντρο 31 χιλιόμετρα ανατολικά της Ιεράπετρας.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε 00:35 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 6/5), σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις νότιες ακτές του Λασιθίου Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 6,7 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 26 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.

3,9 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,9 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 31 χλμ. ανατολικά της Ιεράπετρας.

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός σε κάποιες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης.

