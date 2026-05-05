Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι «γυμνάζεται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα» - Χόρεψε σε ρυθμούς «YMCA»

Ο πρόεδρος, που είναι λάτρης του γκολφ, αυτοσαρκάστηκε επίσης για τις μετακινήσεις του με τα «μπάγκις»

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε αστειευόμενος ότι ασκείται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα.
  • Υπέγραψε διάταγμα για την επαναφορά του «Προεδρικού Τεστ Φυσικής Κατάστασης» στα σχολεία.
  • Οι δηλώσεις του προκάλεσαν ερωτήματα για την υγεία του, με τον Λευκό Οίκο να αποδίδει συμπτώματα σε αγγειακό πρόβλημα και υπερβολική χρήση ασπιρίνης.
  • Ο Τραμπ συχνά συγκρίνει τη φυσική του κατάσταση με αυτή του Τζο Μπάιντεν, που αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα του 2024 λόγω υγείας.
  • Κατά την υπογραφή του διατάγματος παρόντες ήταν γνωστοί παίκτες γκολφ και μαθητές, οι οποίοι φάνηκαν απορημένοι από τις παρεκκλίσεις του προέδρου σε άλλα θέματα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε σήμερα ότι ασκείται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα, την ώρα που υπέγραφε διάταγμα με το οποίο επαναφέρει ένα προεδρικό βραβείο που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται.

«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ. Αν είμαι τυχερός», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ενώ ετοιμαζόταν να υπογράψει το διάταγμα που επαναφέρει το «Προεδρικό Τεστ Φυσικής Κατάστασης» στα σχολεία. Ο πρόεδρος, που είναι λάτρης του γκολφ, αυτοσαρκάστηκε επίσης για τις μετακινήσεις του με τα «μπάγκις», τα αυτοκινητάκια που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα γκολφ.

Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου, όπου διασκέδασε μαθητές, δείχνοντάς τους κινήσεις χορού εμπνευσμένες από το «YMCA».

Πάντως, οι δηλώσεις αυτές ωστόσο αναζωπύρωσαν τις εικασίες για την υγεία του Τραμπ, του γηραιότερου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τον επόμενο μήνα θα κλείσει τα 80 του χρόνια. Το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ φάνηκε να έχει μώλωπες στα χέρια, πρησμένα πόδια και να αποκοιμιέται δημοσίως.

Ο Λευκός Οίκος απάντησε ότι αυτά τα συμπτώματα οφείλονται σε ένα αγγειακό πρόβλημα του προέδρου και στην υπερβολική χρήση ασπιρίνης.

Ο Τραμπ καυχιέται συχνά για τη φυσική του κατάσταση, συγκρίνοντάς την με εκείνη του Δημοκρατικού προκατόχου του, του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα του 2024 λόγω προβλημάτων υγείας.

Οι παίκτες του γκολφ Γκάρι Πλέιερ και Μπράισον Ντεσαμπό ήταν παρόντες στην υπογραφή του διατάγματος, καθώς και πολλοί μαθητές που φάνηκαν απορημένοι όταν ο πρόεδρος άρχισε να αναφέρεται σε άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν και μια μακροσκελής περιγραφή των θανάτων διαδηλωτών στο Ιράν.

