Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (7/5)

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ (5/5) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 8,6 εκατ. ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία δεν αναδείχθηκε, επίσης, κάποιος τυχερός.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 5, 25, 27, 35, 38 και Τζόκερ ο αριθμός 4.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (7/5) οι τυχεροί θα μοιραστούν τουλάχιστον 9,2 εκατ. ευρώ